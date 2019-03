Češi v Dallasu v centru dění. Faksa lehl po ráně do hlavy, Polák mstil gólmana | iSport.cz

Hokejisté Dallas Stars bojují o play off, kam by se rádi dostali po dvou sezonách bez bitev o Stanley Cup. A boje jsou to náročné, intenzitou už někdy připomínají bitvy o nejcennější trofej. V úterý se o tom proti New York Rangers přesvědčil i otřesený Radek Faksa a pěstmi se ohánějící Roman Polák. Jejich Stars vyhráli 1:0, a to si ještě trenér Jim Montgomery dovolil posadit hvězdného Alexandra Radulova.