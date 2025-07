Comeback talentu: znakař Čejka je ve finále MS. Pomohl manžel bývalé reprezentantky

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Fantastický comeback někdejšího zlatého juniora vystřelil až skoro do vesmíru. Znakař Jan Čejka vystřihnul na mistrovství světa v semifinále dvoustovky ohromující národní rekord 1:55,46 minuty a ze sedmého místa se dostal do pátečního finále (13.59, PP ČT sport). Z období výkonnostního poklesu ho vytáhla spolupráce s Tomem Rushtonem, kanadským koučem Barbory Seemanové.

Byl tak trochu jako Adam Karabec. Velký talent, velká očekávání, ale chce to čas překonat horší časy. Jan Čejka vydržel a v Singapuru je na mistrovství světa senzačně ve finále znakařské dvoustovky, navíc v českém rekordu, svůj vlastní výkon z roku 2021 vylepšil o 1,2 desetiny sekundy.

„Jsem nadšený, jsem hrozně rád, že se mi povedlo finále. Možná ještě víc rád jsem z toho času, ten je úžasný,“ líčil Čejka. „Cítil jsem, že se mi jede dobře. Vždycky je potřeba dát do toho maximum. Říkal jsem si, že jsem docela vepředu. Snažil jsem se do toho šlapat až do konce.“

Jeho kariéra začala velkolepě. Na juniorském mistrovství světa 2019 donutil favorizovaného Itala Thomase Ceccona naštvaně odhodit brejličky, když ho senzačně porazil na znakařské padesátce. Na své dvoustovce mohl útočit na další zlato, nebýt nešťastného incidentu na startu rozplavby.

Z Ceccona se od té doby stal olympijský vítěz a světový rekordman. Čejka si zaplaval na olympiádě v Tokiu, koncem roku 2021 vybojoval v národním rekordu páté místo na MS v krátkém bazénu v Abú Zabí. Pak ho však čekal náraz do zdi a několik let stagnace.

Na konec nemyslel

„Bylo to psychicky náročné, ale moje hlavní motivace vycházela z toho, že jsem věřil, že mám na to plavat časy, co jsem plaval předtím, nebo i lepší. I když se mi nedařilo, nemyslel jsem si, že by byl můj konec, že bych na to neměl,“ vysvětluje Čejka.

Víru, že se vše obrátí, podpořil vloni v září dohodou s trenérem Tomem Rushtonem. Uznávaný kanadský expert se díky manželství s bývalou reprezentantkou Simonou, dřív známou pod jmény Baumrtová a Kubová, usadil v Česku. A do své skupiny přibral kromě Barbory Seeamanové i Čejku.

„Jsem rád, že můžu trénovat ve skupině takového trenéra, který má za sebou olympijské medaile, super výsledky. Myslím, že má fakt velké zkušenosti a rozumí tomu procesu, což se projevuje i na výsledcích jeho plavců,“ pochvaluje si Čejka.

Na správnou cestu ho nový kouč vrátil během čtyř měsíců. V prosinci na MS v krátkém bazénu v Budapešti postoupil Čejka do finále, kde po osmém místě hartusil, že nevyužil šanci na medaili. V Singapuru udělal další krok dopředu. Je prvním českým mužem ve finále plaveckého šampionátu od Miroslava Knedly, který v roce 2024 v Dauhá doplaval sedmý na 100 metrů znak.

Adrenalin z finále

„Líbí se mi, jak trénujeme, jak skupina funguje. Jsem rád, že jsem obklopený lepšími plavci, než jsem já. To mě posouvá ve vodě i v okolí, v profesionalitě i psychicky,“ pochvaluje si Čejka.

Na trénincích se potkává s dvěma z nejlepších světových kraulerek. Barbora Semanová je dvojnásobná olympijská finalistka, Siobhan Haugheyová z Hongkongu dokonce čtyřnásobná olympijská medailistka a mistryně světa. A Čejka vedle nich roste.

„Plavu s Bárou Seemanovou nebo se Siobhan, které jsou rychlejší než já, protože plavou kraula a já znak. Je super, že se za nimi můžu vyvážet a snažit se je na tréninku dohánět, mít možnost závodit v tréninku,“ líčí Čejka. V pátek ho čeká zatím to nejlepší z jeho cesty zpátky na vrchol. Poplave ve finále mistrovství světa.

„Chci zkusit vylepšit čas a chci zabojovat o co nejlepší výsledek. Dvoustovka je teď nabitá, je těsná. Uvidíme, jak se to vyvine, komu to sedne, komu ne. Doufám, že to bude co nejlepší. Je tam adrenalin z toho, že to bude finále. Věřím, že to tak bude. Rozhodně do toho dám všechno,“ slibuje.