Rada o posile Sparty: Hora masa, zimní čepice na snídani a principy jako Kadeřábek

Při dlouhém vyprávění si vybavil jedinou situaci, kdy ho Kevin-Prince Milla maličko nazlobil. „Měl neřest, že chodil furt v zimní čepici. Přišel v ní dokonce na snídani, když bylo vedro,“ vykládal Petr Rada s tím, že jinak má s kamerunským útočníkem pozitivní zkušenost.

Čím si vás získal?

„Povahově byl opravdu dobrý kluk. Mám rád, když cizinci jsou ohební a schopní komunikovat. Kevin byl v tom dobrý, dokázal se přizpůsobit. Patřil mezi nejmladší hráče a na jednom z prvních tréninků nevěděl, jak to v české partě funguje. Tak se mu řeklo, že má nosit věci.“

Pochopil to?

„Jen se usmál a řekl, že o tom nevěděl. A takový přístup mám rád. Od té doby jsme se vůbec nebavili o tom, jestli má něco udělat nebo vzít do rukou. Prostě to dělal automaticky.“

V kabině se vám najednou vytvořila skupina cizinců, s kým se Milla nejvíc bavil?

„Měl k sobě Jorginha, Doda nebo Mosqueru. To byla pro něj výhoda. Na druhou stranu byl nablízku taky k českým hráčům. Když jsme měli na tréninku přihrávkové cvičení, dal se do dvojice s kýmkoliv. Bylo mu to jedno. V kabině zůstával se Šebrlem a dalšími, smál se, uměl udělat legraci. A když dal branku, měl spontánní radost. Po vítězném zápase si pak sedl na místo a bouchal do bedny, křičel u toho. To se mi líbilo.“

Stejně tak jste oslavili na konci minulé sezony záchranu v nejvyšší soutěži?

„No, když jsme se zachránili, tak já byl na tribuně. Potom jsem sešel na hřiště a poděkoval každému hráči. Kevin měl upřímnou radost, to bylo vidět. Zvednul mě a zmáčknul, div mě nerozmačkal. Je fakt pro každou srandu, viděl jsem, jak se s klukama smál na plné kolo.“

Byl jste možná trochu překvapený z toho, jak zapadl do české party?