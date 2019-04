Jak Pastrňák léčil zranění: Matčina péče? Musel jsem jí přílet zakázat | iSport.cz

Boston zářil a on zažíval nejlepší sezonu kariéry. Z Pastrňáka se pomalu stávala jedna z mladých tváří ligy a kdo ho zná, moc dobře ví, že talentovaný střelec si roli užíval. Šestnáctizápasová stopka ho tím pádem dost zarmoutila.

Přesto odmítl pomoc z řad rodiny, ale rozhodně to nebylo proto, že by byl krkavčím synem. „Zakázal jsem jí to," řekl pro WEEI.com. „Kdyby tu byla, určitě bych přibral tak deset kilo," smál se.

Pastrňák tedy zůstal bez vykrmování a rozhodně si nemohl stěžovat. V posledních dvou zápasech sice nebodoval a připsal si pět záporných bodů, ale jinak se jeho návrat do sestavy Bruins nadmíru podařil. V sedmi zápasech nasbíral jedenáct bodů a highlightem byl pětibodový večer (3+2) proti New York Rangers.

Pořádně si po nepříjemné přestávce spravil chuť. Co ho mohlo na jednu stranu aspoň trochu těšit bylo to, že Boston během jeho absence vypadal, že forvarda s číslem 88 na zádech moc nepostrádá a předvedl parádní vítěznou sérii.

Ta ho motivovala a chtěl být zase brzy součástí týmu. „Je přece lepší sledovat váš tým když vyhrává, než když prohrává, ne?" vysvětloval.

A výhry už teď budou tím jediným, co se počítá. Bitvy o Stanley Cup jsou tady a Bruins mají pár dní před jejich startem jasno, že půjdou na rivala z Toronta. Tedy na tým, proti kterému se Pastrňákovi boduje nadmíru dobře.

Leafs si zajistili účast v bojích o nejcennější hokejovou trofej díky pondělnímu vítězství 2:1 nad New York Islanders a hned věděli, co je v brzké době čeká. „Bude to super," těší se trenér Mike Babcock na další setkání s Bostonem, který jeho partu před rokem v prvním kole vyřadil v poměru 4:3 na zápasy.

A jak to vypadá se vzájemnou bilancí obou týmů v této základní části? Tři zápasy ze čtyř Boston vyhrál a Pastrňák v nich dal devět gólů. „V naší divizi to je samý těžký soupeř. Ale tak to má být, v play off máte hrát proti dobrým týmům," řekl Babcock.

Jak chce uhlídat Pastrňáka zatím neprozradil, každopádně jeho skvadra je řádně nažhavena.

„Snad přijde odveta za poslední play off. Náš tým je prakticky pořád stejný, takže by to měla být skvělá série," těší se brankář Frederik Andersen.