S Pastou máme pořád chemii. McGregor má ještě víc energie než on | iSport.cz

Sezonu jsme dobře rozehráli, chtělo by to udržet. O play off se ve městě začíná docela nahlas mluvit, ale na nás hráče to zatím nedoléhá. V hlavě to ještě nemáme.

Je mi jasné, že se od Bostonu bude hodně očekávat, ale když v prvním kole chytnete Toronto, o favoritovi série nemůže být řeč. My i oni mají výborný tým, jeden z nás půjde pryč a vítěz si to rozdá s Tampou, takže… Situace se u nás vyvrbila tak, že hned první dvě kola hrajete proti top týmům celé NHL. Tak to ovšem je, jdeme proti sobě v divizích a ne v konferenci.

Na jednu stranu to není úplně spravedlivé, protože Tampa je nejlepší v celé NHL, my můžeme skončit klidně hned za ní a pak se třeba střetneme ve druhém kole Stanley Cupu. Třeba se to někdy změní, ale teď je to takhle. Na druhou stranu, pokud chcete vyhrát Pohár, musíte stejně porazit všechny. Tak to bereme i my. Já věřím, že jsme na tom tak dobře, že půjdeme daleko.

V Bostonu jsme všichni rádi, že se vrátil Pasta do sestavy. Pár týdnů si odpočinul, hraje od první chvíle návratu výborně. Nic překvapivého. Je nádhera dívat se na jeho kousky, prakticky z ničeho nic udělá gólovou akci. To odděluje nejlepší světové hráče od špičkových. A on už mezi nimi je.