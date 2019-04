Hronek o svém vzestupu v Detroitu: Velcí hráči kolem mě? Řeknu, jací jsou | iSport.cz

Filip Hronek je obránce se silným ofenzivním radarem. Má skvělou střelu z první i útočné instinkty, které se netlumí ani v NHL. Naopak. „Chtějí po mně, aby hrál dobře dopředu,“ říká zadák, kterého by si kouč Miloš Říha moc přál mít na soupisce pro MS v Bratislavě. Detroit řekl, že v tuhle chvíli ne. Ale nemusí být všemu konec.

V NHL jste odehrál 46 zápasů, byla to sezona splněných přání?

„Jsem šťastný, že jsem si mohl zahrát NHL, to se nepovede každému. Bylo super být v šatně Detroitu, natáhnout na sebe dres, být součástí toho všeho.“

Velký zájem o vás měla po konci základní části reprezentace, abyste se připojil k týmu, který se chystá na MS v Bratislavě. Byl jste nějak s vedením týmu v kontaktu?

„Byl. Mluvil jsem s trenéry, bavili se s Petrem Nedvědem (GM týmu) o tom, jestli bych nemohl přijet.“

Detroit se k žádosti ale postavil zatím zamítavě…

„Teď jsem v Grand Rapids a začíná nám play off AHL. Víc k tomu říkat nemůžu.“

Potěšil aspoň zájem národního týmu?

„A jak! Jsem strašně šťastný, že se mi ozvali, rád reprezentuju. Když je možnost, vždycky rád přijedu.“

Hrál jste na mistrovství světa před rokem. Byla to dobrá zkušenost?

„Rozhodně, i tahle akce mě pak posunula zase o něco dál. Ukázala mi, na čem přes léto pracovat.“

Přesně před dvěma lety jste doplnil jako bažant z juniorky farmářský tým Detroitu. Vyhráli jste AHL a vy se spíš jen učil, víc se díval, než hrál. V čem jste se od té doby tak změnil?

„Chtěl jsem se posouvat, hlavně jsem se snažil pracovat na svojí defenzivní hře, plus přes minulé léto zesílit. Nějak se to všechno postupně začalo zvedat.“

Vzpomínám, jak vám hru dozadu vyčítali. Najednou ale v NHL hrajete přes 25 minut na zápas a chodíte na oslabení. Jak to?

(usměje se) „No jo, taky jsem se tam dostal. Když mě po začátku sezony nahoře poslali pak na farmu, hrál jsem ho hodně, chodil do všech herních situací. Zůstalo mi to pak i v Detroitu. Snažím se moje