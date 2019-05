TOP 5 nečekaných vítězů Stanley Cupu. Kdo šokoval ziskem Poháru? | iSport.cz

Ne vždycky vyhraje Stanley Cup favorit • FOTO: Koláž: iSport.cz Vyhrát NHL je možná nejtěžší sportovní disciplína světa. Výrazně se eliminuje faktor štěstí, abyste získali pohár, potřebujete být prostě dobří. Tedy? Mít konstantní výkonnost v základní části, poprat se s 82 zápasy. Pak musíte vyřídit čtyři soupeře v sérii na čtyři vítězné zápasy. Těžko o vás pak někdo řekne, že jste měli jen kliku, pár dobrých dní. V téhle sezoně mohou jít až nahoru klidně Carolina, St. Louis nebo Columbus. Vybrali jsme pro vás TOP 5 překvapivých vítězů v historii NHL.

Chicago Black Hawks (1938) Ano, je to už hokejový pravěk, Chicago se ještě nejmenovalo Blackawks, ale Black Hawks, ovšem story je pořád silná. NHL hrálo osm týmů, do play off jich postupovalo šest a Chicago získalo 37 bodů, jen o dva méně než poslední Detroit. Play off začalo porážkou s Montrealem 4:6, ale pak sérii otočilo. Ve finále s Torontem nastal problém, brankář Mike Karakas si zlomil prst na noze. Chicago místo něj podepsalo Alfie Moora, který vychytal výhru. Podle nařízení šéfa ligy ale dál do akce už nesměl. Na klíčový třetí zápas se vrátil Karakas s železným chráničem a pomohl k výhře 2:1. Chicago pak uspělo i ve čtvrté bitvě a slavilo. Zajímavost? Na soupisce bylo osm Američanů, což bylo nejvíc až do roku 1995.

Toronto Maple Leafs (1949) Na první pohled to zase tak nic extra nečekaného nebylo. Vždyť Maple Leafs uspěli dvakrát za sebou, žádné platové stropy neexistovaly, majitelé drželi hráče pořádně za… (radši říkejme pod krkem), takže nebylo zase tak těžké stvořit vítěznou dynastii. Jenže po triumfu v roce 1948 odešel do důchodu kapitán Syl Apps, navíc sezona nevypadala moc dobře, klub ji skončil s pasivním skóre, měl víc porážek než výher. Ve finále narazilo Toronto na Detroit se slavnou „Production line" (Sid Abel, Ted Lindsay, Gordie Howe), která už konečně cítila sílu, vydupat s Maple Leafs. Výsledek? Toronto vyhrálo 4:0 na zápasy. Zářil hlavně brankář Turk Broda.

New York Islanders (1980) Do roku 1980 vyhrál Stanley Cup čtyřikrát za sebou Montreal a na jeho dynastii navázala jiná, z trůnu je sesadili Islanders trenéra Ala Arboura s hvězdami Mikem Bossym, Brianem Trottierem, Denisem Potvinem nebo Billy Smithem. Taky vyhráli čtyřikrát v řadě. Ale jejich první triumf? Šok. Spíš se jim dávaly šance rok dozadu, kdy měli skvělou základní část, ale z play off je nakonec vyštípali Rangers. Sezona 1979/1980 byla spíš plná zádrhelů. Tým nedominoval. Rozbalil to až v play off. Ale stejně, ve finále se měl rozbít o dominantní Philadelphii, brutální partu kolem Bobbyho Clarka. Islanders byli prvním týmem, který při cestě za Stanley Cupem vyřadil tři týmy, které získaly 100 a víc bodů.

New Jersey Devils (1995) V roce 1984 označil Wayne Gretzky Devils jako organizaci Mickey Mouse, o 11 let později vyhrála Stanley Cup. Udělala kus práce. Byla to atypická sezona, kterou poznamenala výluka, takže se hrálo jenom 48 zápasů. Tím pádem byl postup do play off větší loterií, než když hrajete dvakrát tolik zápasů základní části. Na lavičce stál Jacques Lemaire, který u Devils dovedl k dokonalosti systém s pastí ve středním pásmu. Přesně to byl hokej, který seděl Scottu Stevensovi a spol. V bráně tehdy zářil mladík Martin Brodeur a na cestě za Stanley Cupem ztratilo New Jersey jen čtyři zápasy. Ve finále zničila 4:0 Detroit.