Boston v úžasu z proměny Pastrňáka. Hertl zářil: Umím hrát opravdu dobře! | iSport.cz

Začneme na Východě. V TD Graden v infarktové třetí části padlo šest branek, tu poslední a vítěznou na 4:2 zařídil jemným usměrněním Marchandova pasu David Pastrňák. Časomíra ukazovalo 88 vteřin do konce, otřesený Columbus už síly na odpověď nenašel. 17.565 fanoušků stálo a zuřivě tleskalo.

„Jako lajna jsme odehráli výborný zápas, podrželi jsme se navzájem, když to bylo nejvíc potřeba. Je krásné střílet góly,“ těšilo 22letého odchovance Havířova, který v sérii skóroval čtyřikrát. Za poslední dva zápasy vypnul síť třemi ranami, v prvních třech utkáních dal jen jeden gól bruslí.

Společně s Marchandem vykombinovali tři góly a zapsali celkem pět kanadských bodů. Na tiskové konferenci za účasti obou do slušivých sak oděných hvězd bylo veselo. „Je zábavné poslouchat, jak nás chválíte za dnešek, říkáte, že to bylo dobrý. Přitom více šancí jsme měli v předchozím utkání, vtipné jak diktujete, jaký zápas je dobrý, jaký ne,“ rýpnul si do novinářů Marchand, načež mu Pastrňák skočil do řeči.

VIDEO: Podívejte se na rozhodující gól Davida Pastrňáka

„Tuhle otázku radši zodpovím já, Marchie je dnes trochu nafoukaný,“ usmál se český snajpr a pokračoval. „Měli jsme hodně zraněných v sezoně, bylo to těžké. Vždycky se ale našel někdo, kdo vzal odpovědnost na sebe. Užili jsme si výhru, ale ještě není hotovo, musíme se připravit na zápas číslo 6. Ale tlak si nepřipouštíme, jediný, kdo ho na nás vytváří, jste vy pánové. Hokej je týmový sport, hrajeme jeden za druhého, jedno, kdo ten gól dá.“

Pastrňák se díky dvougólovému večeru ocitl mezi TOP hráči s nejlepším průměrem bodů na zápas v play off (alespoň 30 startů). Český snajpr udělá v průměru 1.17 bodu a je v historickém pořadí NHL aktuálně sedmý, vládnou titáni dekád minulých Wayne Gretzky (1.84 bodu na utkání) a Mario Lemieux (1.61.).

David Pastrnak is now tied for 7th in Points Per game in playoff history (min 30 G)



Gretzky- 1.84

Lemieux- 1.61

Pederson- 1.53

Messier- 1.25

Orr- 1.24

Bossy- 1.24

Pastrnak- 1.17

Kurri- 1.17



Look at that list



Man — Boston Sports Info (@bostonsportsinf) May 5, 2019

Aktuálně je Pastrňák v Bostonu za hrdinu, ale v předchozím průběhu série si zažil svoje. Trenér Bruce Cassidy se ho pokoušel nakopnout všelijak - posunul ho do druhé lajny ke Krejčímu, na chvíli i do třetí letky. Jak ale sám řekl, nikdy českému hráči nepřestal věřit.

"Pasta sám na sebe vytvářel tlak. Vždy bojuje, nic nevzdává. I minule schytal tvrdý úder a pak dal gól. Myslím, že mu ten zápas hodně pomohl. Je soutěživý, chce dávat branky a pořád má dobrou střelu, ale jako každý dobrý střelec potřebuje i trochu štěstí," řekl Cassidy, kterého nadchlo, jak jeho kůň v sobotním utkání vyřešil obě gólové situace. "Jsem rád, že u té první v přečíslení moc nevymýšlel a vypálil. U druhé šel skvěle do branky."

Také zadák Torey Krug si všiml Pastrňákova progresu. "Viděl jsem, jak blokuje střely, a to je krok správným směrem. Náhle je do hry více vtažený, snaží se přispět k výhře i jinak a byl odměněn. Přesně tohle od něho i jeho lajny potřebujeme. Roste do jednoho z vůdců týmu a tuto roli může plnit dlouho. Pořád je mladý," řekl Kruga adresu české hvězdy.

„Čekám od něj v play off ještě velké věci, je to muž velkých zápasů,“ uzavřel vodopád chvalozpěvů Marchand.

Hertl druhým nejlepším kanonýrem San Jose

Skvěle si ve Stanley Cupu prezentuje také Tomáš Hertl - odchovanec pražské Slavie má v play off na kontě osm gólů, víc jich dal pouze jeho spoluhráč Logan Couture (9). Zatím poslední zásah byl ten noční. Ve 47. minutě z dorážky dokonal obrat a zajistil San Jose výhru 2:1.

"Vím, že umím hrát opravdu dobře, a vím, že tým potřebuje, abych vystoupil a vzal to na sebe. Pokouším se o to každý zápas," lebedil si Hertl, který patřil ke klíčovým postavám týmu i v prvním kole play off. V něm se podílel čtyřmi góly na obratu v sérii z 1:3, přičemž v šestém utkání rozhodl zápas v prodloužení trefou v oslabení.

San Jose vyhrálo oprávněně, Colorado přestřílelo vysoko 39:22. "Od začátku až do konce jsme hráli dobrý hokej. (Brankář) Martin Jones byl opět úžasný. Podržel nás skvělými zákroky a pak jsme převzali kontrolu nad zápasem," pokračoval český útočník. "Ale není hotovo. Musíme se připravit na další zápas. Víme, že po nás půjdou," je si jistý Hertl.

Šesté zápasy obou sérií jsou na programu v noci z pondělí na úterý. Ukončí Boston i San Jose své série?

VIDEO: Podívejte se na vítězný gól Tomáše Hertla