Tohle byla nádhera! Pastrňák mazaně vybídl ke gólu a Bruins slaví další krok | iSport.cz

Bostonu zbýval ve čtvrtek do finále jeden jediný krok, ale o něm se ví, že zpravidla bývá nejtěžší. Klubu navíc mohla přitížit také absence kapitána Zdena Cháry, který má blíže nespecifikované zdravotní potíže a Bruins tedy museli kapitána nechat mimo dění.

Na ledě to ale nevypadalo, že by to někoho v bílo-černo-žlutém dresu tížilo. Boston od začátku jasně dával najevo, kdo je při hře pánem a sebevědomě si kráčel pro svou třetí finálovou účast za posledních 8 let.

„Jsem na kluky po dnešku moc pyšný, účast ve finále si zasloužili,“ řekl pro NHL.com trenér Bruce Cassidy. „Porazili jsme tři dobré týmy, ale máme před sebou ještě čtyři důležité kroky,“ připomněl počet výher, které Bruins chybí k hokejové extázi.

Zatím jich má jeho tým na kontě dvanáct, ta jedenáctá pak byla kromě jistého gólmana Tuukky Raska v režii první formace. Patrice Bergeron si připsal dva góly a nahrávku, David Pastrňák gól a dvě nahrávky a Brad Marchand branku a asistenci.

Dohromady se mimochodem tihle tři podíleli na 38,6% všech gólů Bostonu v této vyřazovací části. Ve čtvrtek, když je bylo potřeba, byli u všech. Vítězný gól si na své konto připsal Pastrňák, ten zazářil hlavně nahrávkou na druhý Bergeronův gól v 51. minutě.

VIDEO: Pastrňák krásně nahrál Bergeronovi

Domácí obránce Jaccob Slavin rozehrával zpoza vlastní branky a nešťastně trefil před sebou stojícího Bergerona. Od něj se puk odrazil mezi kruhy, kde byl úplně volný Pastrňák. Český útočník mazaně obehrál klouzajícího se Slavina a našel na kraji brankoviště volného Bergerona. Ten osmým gólem v play off zvýšil na 3:0 a Hurricanes tak ani nemuseli myslet na možný závěrečný tlak...

„Dnes tu ze sebe všichni vydali to nejlepší. Samozřejmě vynikal Bergeron, už v minulosti dokázal, že to umí vzít v klíčových zápasech na sebe. A skvělý byl také Pastrňák,“ řekl Marchand.

„Celý rok hrajeme jako tým a v play off to potvrzujeme. Náš kádr je kvalitní, každá formace může rozhodnout. Tahle série toho byla perfektním příkladem,“ konstatoval Bergeron po sedmé výhře Bostonu v řadě.

Carolina nedostala od Bostonu vlastně vůbec žádnou šanci. Kromě třetího utkání, jenž prohrála 1:2, padla pokaždé minimálně o tři góly a v sérii vstřelila jen pět branek. To byl důvod celkové prohry. Trenér Rod Brind´Amour se pro poslední dvě utkání pokusil okysličit tým tím, že posadil na střídačku Petra Mrázka a nechal chytat Curtise McElhinneyho, ale v gólmanech ten problém nebyl.

„Byli jsme dostatečně dobří na to, abychom se vměstnali mezi nejlepší čtveřici, a to znamená, že to můžeme klidně za rok zopakovat a být ještě lepší,“ burcuje sedmatřicetiletý kapitán mužstva Justin Williams, který už Stanley Cup vyhrál v kariéře třikrát.

„Každopádně teď to bolí a nějakou chvíli ještě bude,“ dodal muž, kterému v červenci končí smlouva.

Boston popatnácté v historii zakončil sérii bez jediné prohry a od ročníku 1967/68 slaví už desátý postup do finále.

Bodování play off NHL: 1. Couture (San Jose) - 20 bodů (14+6)

2. Marchand (Boston) - 18 (7+11)

3. Pastrňák (Boston) - 15 (7+8)

4. Burns (San Jose) - 15 (5+10)

5. Meier (San Jose) - 15 (5+10)

6. E. Karlsson (San Jose) - 15 (2+13)

7. Hertl (San Jose) - 14 (9+5)

8. Rantanen (Colorado) - 14 (6+8)

9. Krejčí (Boston) - 14 (4+10)

10. Schwartz (St. Louis) - 13 (9+4)

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Boston