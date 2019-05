Krejčí mezi legendami. Letí za Stanley Cupem a útočí na Esposita | iSport.cz

Do poslední chvíle čekal trenér Rod Brind´Amour s oznámením koho pošle do branky. Napínal média, okolí a možná i samotné gólmany. Zaujalo to dokonce i jeho soka z druhé střídačky Bruce Cassidyho. „Za nás bude chytat Tuukka Rask,“ prohlásil v průběhu včerejšího dne laškovně.

Rask je neotřesitelnou jedničkou, náhradního gólmana Jaroslava Haláka ještě do klece v play off nepustil ani na minutu a i ve třetím utkání ukázal proč. Pochytal celkem pětatřicet střel, z toho dvacet v první třetině.

„První část hry nám fakt nesedla,“ řekl autor vítězné trefy Brad Marchand, který připomněl také oslabení 5 na 3, které musel jeho tým bránit.

Zvládl to, a to hlavně díky Finovi v bráně. Byl výtečný. Neprostupný muž. Propadl mu jediný puk, a to v úterý stačilo. „Byl pro nás naprostou jistotou, celou dobu nás držel,“ chválil ho pro NHL.com bek Charlie McAvoy.

Skvěle si vedl i McElhinney, který nahradil Petra Mrázka. Dvě obdržené branky v takhle důležitém zápase jsou parádní vizitka, ale tohle všechno je k ničemu, když se po závěrečné siréně nemůže slavit výhra.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Boston

To pak vlastně ani ta chvála nepotěší... „Byl to on kdo nám dal šanci vyhrát, byl skvělý,“ řekl Brind´Amour. „Ale nás dneska nakopali...vy víte kam,“ dodal ještě pro TSN.

Canes se tak nachází v takřka bezvýchodné situaci. Vyhrabat se z takové jámy nebude jen tak. Hlavně, když nefunguje přesilová hra! Tu Carolina zatím moc nevyužívá, zvládla v ní skórovat jen pětkrát v padesáti případech. To znamená jeden gól z deseti, a to je zoufale málo.

Ve svém oslabení pak naopak inkasovala. Nino Niederreiter zasáhl vysokou holí Davida Krejčího, a ten připravil gól pro Marchanda. V bitvách o Stanley Cup šlo o jeho 100. bod a je tak po Jaromíru Jágrovi (201) a Patriku Eliášovi (125) třetím českým hráčem, který na hranici dosáhl.

Příjemně si poskočil také v historické tabulce bodování tradičního mužstva. Opustil čtvrté místo, a teď sdílí třetí s Rickem Middletonem a Johnnym Bucykem. Když přidá další tři body, přeskočí i druhého Phila Esposita a bude před ním jen těžko dostižný Ray Bourque s cifrou 161. Klobouk dolů před Krejčím, tohle je hodně velký počin.

Pokud zůstane zdravý, ještě minimálně pět utkání v barvách Bruins ho v příštch týdnech čeká. A počítejte s tím, že bodovat v nich bude. Play off je totiž jeho čas, což dokázal například v letech 2011 a 2016 kdy dokázal pokaždé ovládnout produktivitu vyřazovací části.

Teď by mohl přidat i druhý Stanley Cup.

Nejproduktivnější hráči Bostonu v play off: 1. Ray Bourque - 161 (36+125)

2. Phil Esposito - 102 (46+56)

3. David Krejčí - 100 (36+64)

4. Johnny Bucyk - 100 (40+60)

5. Rick Middleton - 100 (45+55)