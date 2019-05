Pastrňáka a spol. ničí 200 kilo: Fakt velcí chlapi! Co napoví třetí finále? | iSport.cz

Navlékli slušivá saka, sedli do svého "Bear Force One" a za dvě hodiny už byli v St. Louis. Hokejisté Bostonu byli navzdory smolné porážce z prodloužení ve druhém finále, o které rozhodl švédský obránce Carl Gunnarsson, po příletu do druhého nejlidnatějšího města státu Missouri v dobrém rozmaru.

"Jsme hodně nabuzení, opravdu jsme jako rodina, držíme pospolu, užíváme si každou minutu společného času. Víme, proč jsme tady a jaký je náš cíl, těším se na zítřejší předzápasový trénink. Venkovní zápasy letos zvládáme výborně, není čeho se bát," vypíchl skvělou letošní bilanci Bostonu na ledu soupeře při play off Charlie McAvoy.

Boston z osmi venkovních zápasů dokázal vyhrát šestkrát. Je tu však jedno ALE... První lajně Bostonu to zatím nelepí, letka okolo Brada Marchanda, Patrice Bergerona a Davida Pastrňáka vyprodukovala ve finálové sérii jediný bod, když Marchand v prvním zápase střílel do prázdné branky a pečetil výhru 4:2.

Oproti tomu elitní útok Blues řádí, Jaden Schwartz má dvě asistence, Brayden Schenn gól a přihrávku, Vladimir Tarasenko skóroval dvakrát. Sečteno podtrženo, šest bodů jeden soupeřův válcuje, navíc obě první formace na sebe pravidelně naráží. Skvělý job odvádí obrovití obránci Blues Jay Bouwmeester (193 centimetrů, 96 kg) a Colton Parayko (198 centimetrů, 104 kg).

"Mají v obraně opravdu velké chlapy. Ale my je neřešíme, soustředíme se na naši hru, proti takovým jsme hráli celou sezonu, není to nic, co by nás mělo rozhodit," řekl na tiskové konferenci po příletu Pastrňák.

🎥 Upon the team's arrival in St. Louis, Charlie McAvoy, David Pastrnak, and David Krejci addressed the media to look ahead to Game 3 of the #StanleyCup Final: pic.twitter.com/Q8pf5gNT6K — Boston Bruins (@NHLBruins) May 30, 2019

"Snažíme se jim to udělat co možná nejtěžší, hrajeme tak tvrdě, jak to jen dokážeme. Všichni tři, Marchand, Bergeron i Pastrňák, jsou extratřída, hráči TOP světové úrovně, takže nám ani nic jiného nezbývá. Rádi bychom hráli ještě víc dopředu, ale především si musíme plnit defenzivní povinnosti, u nich vše začíná" odkryl gameplan první lajny St. Louis Jaden Schwartz.

Urputná defenziva sebou ale přináší i fauly - Bruins hráli v minulém utkání, které na střely prohráli jasně 23:37, pět přesilových her, ale dokázali využít jen jedinou. Asistenci u první branky v 5. minutě Charlie Coylea zapsal i Pastrňák, který v prvním finále nebodoval.

"Vytvořili jsme si další šance, jen je nedokázali proměnit. To nás trochu srazilo, ale musíme pokračovat v naší hře. Musíme produkovat ještě víc střel a sbírat více puků," zná recept Pastrňák.

"Přistupují k nám strašně rychle, ve forčeku jsou důrazní a hodně agresivní. Napadají naši rozehrávku, překonat je můžeme jen týmovou hrou, tak, že se útočníci vrátí a pomůžou vyvést puk," zamyslel se před novináři Patrice Bergeron. "Po minulé prohře jsme měli dlouho rozpravu, zápas se nám opravdu moc nevydařil. Ale řekli jsme si, v čem se musíme zlepšit, když budeme plnit pokyny od trenérů, budeme úspěšní, jsem o tom přesvědčený."

Ve prospěch Bostonu může hrát o sobotní noci i rozhodnutí disciplinárky NHL, St. Louis bude postrádat útočníka Oskara Sundqvista, jenž dostal trest na jedno utkání. Vedení soutěže distancovalo pětadvacetiletého Švéda za faul na Matta Grzelcyka, který s Bruins na třetí finále ani neodcestoval. Lékaři ho monitorují s podezřením na otřes mozku.

Sundqvistova absence je další nepříjemností pro tým, který výhrou 3:2 v prodloužení na 14. pokus konečně vyhrál utkání ve finále Stanley Cupu - v letech 1968, 1969 a 1970 (proti Bostonu) odešel vypráskán 0:4. Blues už postrádají zraněného útočníka Roberta Thomase. Vrátit do sestavy by se ale mohl alespoň obránce Vince Dunn, který nehrál pět zápasů poté, co ho trefil puk do obličeje.

VIDEO: Podívejte se na sestřih druhého finále Stanley Cupu