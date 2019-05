Sérii hrůzy zlomil nečekaný hrdina. Pastrňákovi ukradl slávu brankář | iSport.cz

Rozhodčí signalizovali početní výhodu, Blues hráli se šesti bruslaři. Prásk! Gunnarsson udeřil z první na modré čáře do kotouče, který díky dobré cloně doplachtil za bezmocného Tuukku Raska. První výhra organizace St. Louis ve finále Stanley Cupu byla po 18 858 dnech existence v NHL na světě!

VIDEO: Podívejte se na vítěznou ránu Carla Gunnarssona z prodloužení

Pro 32letého švédského beka ze třetí lajny šlo o první branku v play off v kariéře, spotřeboval na ni 57 utkání. V letošních vyřazovacích bojích měl do té doby skromnou bilanci jediné asistence, v základní části i farmařil v San Antoniu a v prvním týmu naskočil jen do 25 duelů (3+4).

"Co teď prožívám? Euforii! Je to skvělý pocit, a stejně skvělé je jet domů za vyrovnaného stavu 1:1. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. S prvním zápasem jsme nebyli vůbec spokojení, vedení 2:0 jsme měli udržet. Dneska jsme hráli celých 60 minut a celkově předvedli kvalitní výkon," vyprávěl novinářům Gunnarsson, který druhé finále málem rozhodl už dvě minuty před sirénou, kdy se jeho střela zastavila na tyči.

"Jasně, že mě to mrzí, moc rád bych skóroval už ve třetí třetině, ale vlastně je to úplně jedno. Vyhráli jsme prodloužení, na ničem jiném nezáleží," uvedl rodák z Örebra, který se stal teprve třetím hráčem v historii NHL, co svůj první gól v play off vstřelil v prodloužení finále Stanley Cupu. První byl v roce 1931 Cy Wentworth z Chicaga, druhým pak montrealský Brian Skrudland v roce 1986.

„Jsem z něj nadšený, odehrál pekelný zápas. Za svou poctivou práci si trochu slávy zasloužil,“ smekl před Gunnarssonem kouč Craig Berube.

První prodloužení ve finále Stanley Cupu od roku 2016 mohl odmítnout také David Pastrňák, autor druhé asistence na gól Charlie Coylea z 5. minuty. Jeho ránu z mezikruží 46 vteřin před koncem ale výborně vytěsnil gólman Blues Jordan Binnington, autor 21 úspěšných zákroků.

Binnington with a gigantic save on Pastrnak off the draw. pic.twitter.com/5udcFpsa4r — Ryan Quigley (@RP_Quigs) May 30, 2019

Klíčem k úspěchu týmu s notou na hrudi byla střelba. Zatímco v úvodním zápase zvítězil Boston na střely 38:20, tentokrát podlehl 23:37. "V play off vyhrává zápasy lepší tým, není to o náhodě. A oni dnes byli o hodně lepší," uznal gólman Rask. "Je to 1:1, ještě hodně zápasů zbývá, jsme teprve na začátku série. Určitě zůstáváme pozitivní, nejsme nijak dole," doplnil spoluhráčova slova hvězdný útočník Brad Marchand.

"Tlačili víc než v prvním utkání. To byl rozdíl oproti nám. Navíc nás více napadali a nevyhráli jsme tolik soubojů o puk," přidal svůj postřeh kouč Cassidy.

Třetí duel finálové série se hraje v noci na neděli od 2:00 SELČ v St. Louis. A statistika NHL praví, že kdo od roku 1939 zvítězil v zápase vol. 3, na 77.8% procent získal Stanley Cup.

VIDEO: Podívejte se na sestřih druhého finále Stanley Cupu