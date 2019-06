Fotbal, obří hit i potupení hrdiny St. Louis. Úžasná práce, culil se Pastrňák | iSport.cz

"Měli jsme den volno, vyčistili jsme hlavy a koncentrovali se na zápas. Věděli jsme, že naše lajna v prvních dvou finále moc nebodovala, zjednodušili jsme hru a začalo to vycházet. A taky máme Tuukku Raska, několikrát nás podržel," okomentoval duel Pastrňák, který je v kanadském bodování Stanley Cupu aktuálně čtvrtý (8+9).

.@pastrnak96 following the #NHLBruins Game 3 victory: "We are comfortable playing on the road, all season. We did a real good job." pic.twitter.com/vlgU5MDYFC — Boston Bruins (@NHLBruins) June 2, 2019

O osudu utkání rozhodla necelá minuta, kterou přepůlila první přestávka. Pár vteřin před prvním klaksonem předvedl velkou parádu Joakim Nordström - fotbalově si odclonil soupeře a placírkou přikopnul puk do jízdy Seanu Kuralymu. Po bleskové střele zápěstím, kdy puk prosvištěl mezi betony brankáře Binningtona, vedli Bruins 3:0.

Domácí reklamovali "fotbalový moment" u sudích, ale video po vyžádání trenérské výzvy postavení mimo hru neprokázalo. Kotouč se do obranného pásma dostal po zásahu Joela Edmundsona a Blues tak navíc museli do čtyř. V čase 20:41 pak bleskovou bekhendovou kličkou zasadil čtvrtý úder David Pastrňák.

Ještě v první třetině uspořádal 25letý český forvard letecký den pro Braydena Schenna, kdy se zpevnil a ustál velký hit.

Brayden Schenn still hasn’t landed after this collision with David Pastrnak pic.twitter.com/C5qYRwrXmY — Evan Marinofsky (@emarinofsky) June 2, 2019

„Bylo to strašně těsné, chápu, že naše střídačka vzala challenge. Ale samozřejmě bolí, když pak jdete do oslabení a hned zase inkasujete, tam se utkání zlomilo," uznal Ryan O'Reilly.

VIDEO: Podívejte se na "spornou" situaci před třetím gólem Bostonu

"Hra přesilovkových formací je moc důležitá, hlavně takhle na konci sezony. Vyhrávali jsme vhazování, to bylo důležité. I když se domnívám, že jsme stále ještě nepředvedli nás nejlepší výkon, jehož jsme schopní, vedeme 2:1. Podíváme se na video a připravíme se ještě lépe. Máme v týmu mnoho vynikajících hráčů a víme, že můžeme být ještě lepší," řekl klubové televizi Pastrňák.

Pravdu děl, přesilové hry byly pro vývoj zápasu klíčové, Bostonu na čtyři využití stačily čtyři střely! Ve 33. minutě se navíc po dalším gólu z přesilovky poroučel na střídačku brankář Binnington, obrovská to opora St. Louis v posledních měsících. Stalo se tak poprvé po 52 utkáních, do kterých v součtu základní části a play off nabruslil.

Bergeron útočí na rekord

"Dostal pět branek, vypadal, že má dost, že to pro dnešek stačilo. Tak jsem ho vystřídal, aby se už mohl začít připravovat na další střetnutí," popsal situaci kouč Blues Craig Berube.

"Asi nemůžete být pořád dokonalí. Takové věci se stávají. My se musíme dát dohromady a jít do toho příště znovu," prohlásil suše Binnington, který inkasoval pětkrát z devatenácti střel. "Jednoznačně musím být lepší, dnes jsem klukům šanci vyhrát rozhodně nedal."

Asistenci u poslední branky zaznamenal Torey Krug a stanovil tak nový klubový rekord. Jako první hráč Bruins nastřádal za jeden finálový zápas čtyři body. "Byl to snový zápas pro mě, jeden z těch, kdy vyjde všechno, na co sáhnete," řekl po utkání Krug.

"Hrál fantastický zápas, úspěšné přesilovky řídil právě on," smekl před parťákem Pastrňák.

Útočník Patrice Bergeron měl jen o nahrávku méně, vévodí ale se sedmi góly v přesilovkách pořadí v letošním play off a je jen dva zásahy v početní výhodě od vyrovnání rekordu, jež společně drží Mike Bossy z New York Islanders (1981) a Cam Neely právě z Bostonu (1991).

Čtvrtý zápas je na programu v noci z pondělí na úterý od 2:00 SELČ opět v St. Louis.

VIDEO: Podívejte se na sestřih třetího finále Stanley Cupu