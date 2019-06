Vysoká hra o Marnera. Hvězda Toronta volí mezi balíkem a silným týmem | iSport.cz

Ano, NHL je hodně mladá. Hráči lehce nad dvacet jsou v kurzu. Jakmile vyprší po třech letech nováčkovské smlouvy, platy vystřelí hodně nahoru. Connor McDavid ukrojí v Edmontonu z platového stropu 12,5 milionu dolarů, Jack Eichel v Buffalu 10, Auston Matthews v Torontu 11,6, což je částka, kterou v Maple Leafs může klidně požadovat teď i Mitch Marner.

Skládáte tým na talentu, lebedíte si, jak máte jádro pohromadě na pár dalších let, protože vaše hvězdy nemohou na volný trh. Jenže zároveň zápasíte s platovým stropem, musíte se nacpat do 83 milionů dolarů. Co když jsou vaši mladí hráči až moc dobří? A co když jich máte víc?

Vize, jak si postavíte jádro na pět let, může dostat facku. Už jenom kvůli termínu „offer sheet“. Zkráceně, ostatní mohou nabídnout vašemu hráči smlouvu, kterou vy si nemůžete dovolit. Ano, taková akce není zadarmo, pokud roční kontrakt přesáhne zhruba 10,6 milionu, musí se tým vzdát čtyř prvních voleb v draftu. Ale pro někoho to může být docela pohodlná cesta, jak získat hvězdu. Aktuálně Marnera z Toronta.

Insideři, kteří referují o NHL, chrlí poslední dny hromadu informací, co se kolem útočníka Toronta děje. Tak třeba: o Marnera je vážně zájem, už si může vyslechnout nabídky ostatních týmů! Pozor, tři až čtyři celky o nabídce kontraktu pro Marnera vážně uvažují! Kyle Dubas, generální manažer Maple Leafs, je každý den v kontaktu s agentem hráče, klub je dál ve hře!

Celou ságu jede hodně poctivě insider TSN Darren Dregger: „Jsem si jistý, že týmy na Marnera chystají nabídku, offer sheet se připravuje, stoprocentně.“ Mluvilo se o smlouvě někde na hraně 13-14 milionů dolarů ročně, které by měl dostat na pět let. Šílenost? Stoprocentně, i v současné NHL, kdy se platy nadprůměrných hráčů postupně hrnou nad sedm milionů ročně (útočník Kevin Hayes ve Philadelphii), by to bylo hodně.

Co je offer sheet? Jedno z pravidel podepisování hráčů v NHL říká, že pokud hokejista odehrál v lize minimálně sedm sezon, nebo je mu minimálně 27 let a skončila jeho smlouva, může jít na trh volných hráčů. Tedy je možné podepsat smlouvu s každým z 31 klubů. Pokud hokejista podmínku nesplňuje? Pak patří právo uzavírat s ním kontrakt výhradně jeho klubu, kde smlouva vypršela. V systému ale existuje klička, tzv. offer sheet. Můžete nabídnout chráněnému odjinud smlouvu taky, původní klub má sedm dní na to, aby ji buď vyrovnal, nebo akceptoval návrh, tím pádem by o hokejistu přišel. Ovšem není to samozřejmě zadarmo. Celku, který ztratí hráče, náleží kompenzace v podobě draftových voleb. Pokud tedy chcete přeplatit hvězdu, dáte jí plat vyšší než 10,57 milionu dolarů, přijdete o budoucnost, o čtyři první kola draftu.

Všechno může být ale taky hra. Vzdát se svých voleb? Dejme tomu. Mít podepsaný tým a pod stropem ještě 14 milionů dolarů na hráče z Toronta? To si málokdo může dovolit. Favorit na Stanley Cup by se s tím pral hodně těžko. Rozstřelit budované jádro kvůli Marnerovi je nesmysl. V úvahu připadají slabší celky, které by na něm mohly postavit budoucnost. U nich půjde ale o delší cestu, než se něco vybuduje, klidně další dva tři roky můžete končit mezi nejhoršími pěti týmy ligy. V překladu to znamená, že nemají úplně daleko k tomu, aby volily na draftu jako číslo jedna. Pokud byste skočili po Marnerovi, vzdáte se voleb draftu. Ty by si užilo Toronto a v tu chvíli by možná i vydělalo.

Domlouvání kontraktu je brnkání na nervy, ať generálního manažera Maple Leafs, tak zástupců hráče. Jde o hodně peněz. Takže výstřely do veřejného prostoru, kolik týmů s Marnerem jedná, může být i tlak, který se jeho zástupci snaží vyvinout na klub, aby mu nabídl vyšší kontrakt, než který dostal Matthews. U Toronta se ovšem spekuluje o tom, že by nabídlo spíš takzvaný bridge, tedy kratší smlouvu na dva roky s platem kolem 8 milionů dolarů za sezonu. Předpokladem totiž je stále se zvedající strop, tedy že za dva roky by mohlo být snazší Marnera podepsat.

Pak záleží i na samotném hráči. Má před sebou možnost vydělat hodně peněz rovnou, nebo zůstat v Torontu, dát nohu z plynu, jako tu udělal třeba Sidney Crosby v Pittsburghu s tím, že bude chtít být v silném týmu, který má šanci vyhrát Stanley Cup. A tedy si vydělat dost peněz teď a balík příště. Marner rozhodně je výjimečný hokejista, Maple Leafs o jeho setrvání stojí, ale teď už je to politika. „Ohromně se zlepšil ve hře dozadu a při oslabeních. Je to hráč, kterého můžete využít pro každou situaci, která nastane. Pořád jsou ale věci, které může udělat, aby se dostal na vyšší úroveň, jeho vývoj ještě není u konce,“ hodnotil dvaadvacetiletý poklad trenér Mike Babcock.

Toronto podle několika náznaků možná počítá s variantou, že dohoda s útočníkem je daleko. Po sezoně generální manažer Dubas nekompromisně ohlásil: „Jeho smlouva pro nás je prioritou číslo jedna.“ Tedy hlavní bylo podepsat jeho, pak až ostatní. Jenž v pátek klub vytasil výhodné podpisy útočníků Kasperiho Kapanena (3,2 milionu/rok) a Andrease Johnssona (3,4 milionu/rok). Tím pádem na Marnera zbývá pod stropem jen 6,9 milionu, což by nestačilo. Chystá se Toronto na krádež ve své chaloupce? Od pondělí může přiletět pozdrav od soupeřů. Chceme Marnera, drafty jsou vaše.