Power Rangers! Bohatý klub věří v Panarina. Jak to vidí GM a Chytil? | iSport.cz

Přestavba je termín, ze kterého může jít strach. Většinou jde o dlouhodobý proces, kdy ti méně vytrvalí fanoušci ukládají dres svého klubu hluboko do skříně. Jejich tým totiž nabírá mládí, vychovává si talenty, draftuje z nejvyšších pozic. Trvá, než si tým vybuduje silnou základnu z mladých hráčů. Bez platových stropů by to Rangers vzali stoprocentně postaru, jak bláznili dřív. Nakoupíte hvězdy, jedno za kolik. Jdete po jménech, na ceně nezáleží.

Jenže i boháči se musí v NHL teď chovat jinak. Pro partu z Manhattanu je to dobře, protože někdejší utrácení za Bobbyho Holíka, Thea Fleuryho a spol. nikdy výhry nepřineslo. Abyste uspěli v moderní éře NHL, potřebujete část týmu s vysokou výkonností, která nestojí moc. Jak na to?

Tady se ideálně hodí mladíci s nováčkovskou smlouvou, případně svým druhým kontraktem v NHL. Vlastně jde o nejcennější skupinu hráčů v lize, budoucí hvězdy, které neberou moc. Musíte je buď draftovat, nebo vyměnit. Rangers se dostali do finále Stanley Cupu v roce 2014, prohráli s Los Angeles. A byl to vrchol party kolem Henrika Lundqvista, Dana Girardiho, Ryana McDonagha, Ryana Callahana, Ricka Nashe, Dereka Stepana a Matse Zuccarella. Od února 2018, kdy klub rozeslal fanouškům dopis, ať se připraví na přestavbu, bylo jasné, že se v New Yorku buduje nový tým. Ze starého jádra v něm najdete už jenom Lundqvista.

„Samozřejmě že jsme sledovali, jak si s tím dřív poradily jiné týmy. Ani si ale nemyslím, že by to bylo nějak velké tajemství,“ komentoval pro The Hockey News změny generální manažer Jeff Gorton. „Když se podíváte na vítěze Stanley Cupu, řekněme za posledních dvacet let, většina z nich volila pár let předtím na draftu hodně vysoko. Je tak docela těžké, abyste vyhráli NHL bez toho, abyste předtím nepadli na dno. Hodně týmů se otočilo vzhůru právě díky