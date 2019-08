Hvězda NHL Draisaitl o McDavidovi i přípravě v Praze: Mám i českou krev | iSport.cz

Předloni podepsal s Oilers osmiletou smlouvu za 68 milionů dolarů. Leon Draisaitl si ročně vydělá 8,5 milionu dolarů (asi 195 milionů korun). Ale vůbec byste to do něj neřekli. Úplně normální, skromný kluk. Leon Draisaitl se nenakazil hvězdnými manýry, drží se raději dál od hlučícího davu. Během sezony Edmontonu si užije pozornosti vrchovatě.

I rozhovor, který poskytl deníku Sport, probíhal v ústraní, u oběda v jedné vinohradské restauraci. Původně slíbených 30 minut se protáhlo, potom se Leon Draisaitl rozloučil a vyrazil do ulic. „Ještě se chci podívat na nějaké boty,“ řekl, jako by zapomněl koupit rohlíky.

Čtvrté léto po sobě se na sezonu připravujete v Česku. Co vás sem tolik táhne?

„Hlavním důvodem je spolupráce s Mariánem Vodou. Dokáže mě skvěle připravit. Taky miluju Prahu jako město, líbí se mi zdejší život. Vždycky si to tady užiju, vracím se moc rád.“

S Mariánem Vodou vás dal dohromady váš otec Peter Draisaitl, že ano?

„Jo. Poprvé jsem přijel, když ještě táta vedl Hradec a Marián mu u týmu dělal kondičního trenéra. Od té doby jsem pokaždé prožíval dobrou sezonu, nabíral na síle, dařilo se mi pořád líp. Marián je skvělý trenér. Zná moje tělo a rozumí mi. Jsem velice spokojený.“

Je příprava v Česku příjemná i z toho důvodu, že přece jen máte větší klid, než kdybyste zůstal řekněme v Kolíně nad Rýnem?

„Všechno probíhá ve větší pohodě. Nic mě nerozptyluje, můžu se pořádně soustředit na trénink, na to, jak se zlepšovat, jak zesílit. Léto, to pro hokejistu představuje především tvrdou dřinu. Každý den makáme v posilovně, po nástupu na led skoro denně pilujeme detaily, což nebývá kolikrát zase taková zábava. Lidi tohle běžně moc nevidí, netuší, jak důležité to je a taky, co to obnáší. Sledují nás, až když vletíme na led a hrajeme zápasy před našlapaným hledištěm. Jenže za tím vším se skrývá obrovská spousta práce.“

Našel jste si přesto chvíli někam se podívat, poznat taky něco jiného než pražská fitka a zimáky?

„To zase ano. Makám pár hodin dopoledne, potom si odpočinu, jdu na led. Ale zbytek času mám víceméně volno. Šel jsem se podívat po Praze, občas si taky potřebuju něco koupit. Hodně času trávím s Ponym (Draisaitlův český agent Jiří Poner), který se tady o mě stará, jedu si zahrát golf.“

V Praze nedávno koncertovala kapela Rammstein. Byl jste se taky podívat?

„Ne. Přiznám se, že tohle není moc pro mě. Pokud jde o muziku, poslouchám jiné věci. Třeba Nickelback. K těm mám blíž, jsou to kamarádi, kluci z Edmontonu.“

Když vás člověk vidí prohánět se po ledě ve společnosti hráčů jako Jaroslav Hlinka, Michael Frolík, Dominik Mašín, napadne ho, jak vás vůbec berou. Přece jen pocházíte odjinud, nevyrůstali jste spolu, nehráli spolu za juniorské výběry. Tak dobře se neznáte, už jste navíc superhvězda. Jak vás vnímají?

„S tím nemáme vůbec problém. Všechno to jsou dobří kluci, probíhá to jako v každé jiné kabině. Tvoříme jednu skupinu, jsme jeden tým. Přijali mě mezi sebe úplně skvěle, v šatně si pokecáme a jdeme na věc. Cítím se mezi nimi příjemně.“

Máte mezi českými hráči taky nějaké kamarády?

„To úplně ne. Tedy aspoň kamarády jako Freddy Tiffels, s nímž jsem vyrůstal v Kolíně nad Rýnem odmala. Potkáváme se často dodnes, protože tam žije, chvíli se mnou letos trénoval i v Praze. Ale z Čechů se trošku víc znám s Frolíkem. Parádní kluk. Možná nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkal.“

Tohle tvrdíte i přesto, že hrajete za Edmonton a on za úhlavní nepřátele z Calgary?

(usměje se) „Já vím, že to zní dost ujetě… Ale on je opravdu hrozně fajn. Sejdeme se občas i mimo trénink. Zrovna tenhle týden jsme si spolu zajeli na golf. Pony ho moc nehraje. Spolu spíš zajdeme někam na jídlo.“