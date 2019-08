Osm let bez play off, ale teď to prý vyjde. Co bude v Buffalu se Sobotkou? | iSport.cz

Buffalo už v ročníku 2018/19 mělo atakovat postupové pozice do play off. Takový byl plán. Jenže místo toho mu na účast mezi nejlepší šestnáctkou chybělo dvaadvacet bodů. Sabres dávali málo gólů a zbytečně moc jich dostávali. Plus byli třetím nejhorším týmem na hřištích soupeřů.

Ale našly se i světlé chvilky. Lídr a kapitán Jack Eichel poprvé překročil hranici 80 bodů a poprvé sbíral více než bod na zápas. Nová tvář Jeff Skinner dokázal vstřelit 40 branek, což je meta, na kterou dosáhl v týmu jako první od ročníku 2008/09, kdy byl podobně úspěšný Thomas Vanek. A velmi dobře se prezentoval také Dahlin, který v nováčkovské sezoně nasbíral 44 bodů a stal se hned čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Na devatenáctiletý švédský megatalent se bude v příštích letech hodně spoléhat. On sám toho od sebe také čeká víc. „Víc na sebe tlačím, Buffalo bude vítězný tým a půjde do play off. Jsme připravení,“ řekl pro AP.

Dahlin patřil mezi sadu prvních hokejistů NHL, kteří se ostře začali připravovat na nový ročník. Už teď je v Buffalu a trénuje už tři týdny. Je vidět, že skutečně chce být připraven, aby mohl tlačit Sabres od play off. Tam klub byl naposledy když jemu samotnému bylo pouhých jedenáct let.

Pomoci by měly také nové posily v čele s útočníky Marcusem Johanssonem a Jimmym Veseym a obránci Colinem Millerem a Henrim Jokiharjem. Sabres vypadají rázem silnější. Jejich mladí hráči už jsou navíc také o nějaký ten zápas zkušenější. „Cítím se lépe připraven, po té sezoně už tak nějak trochu tuším, co čekat,“ chválil si Dahlin.

Buffalu start do ročníku 2018/19 celkem vyšel, ale pak už to šlo s týmem, ve kterém před lety zářil Dominik Hašek, spíš z kopce. Nevedlo se ani některým posilám, hlavně těm, které do klubu přišly v létě v rámci trejdu se St. Louis, které získalo Ryana O'Reillyho. Mimo jiné aktuálního majitele Conn Smythe Trophy...

Patrik Berglund se pral s psychickými problémy, poslední zápas odehrál na začátku prosince a pro další ročník se rozhodl vrátit po jedenácti sezonách do Švédska. Tage Thompson nasbíral jen dvanáct bodů a s dvaadvaceti zápornými body v tabulce plus/minus se stal dvacátým nejhorším mužem v soutěži.

No a pak je tu Vladimír Sobotka. Populární český univerzál se trápil. Nebyl spokojený se svou rolí v týmu a bylo vidět, že filozofie trenéra Phila Housleyho mu vůbec nesedí. Chvíli se dokonce mluvilo o možnosti vykoupení z posledního roku kontraktu. Jenže Housley klub po druhé sezoně v roli hlavního trenéra mužstva opustil a nahradil ho Ralph Krueger, který se do zámoří vrací po šesti letech.

„Vlad nebyl v minulé sezoně úplně nadšený, ale to tady hlavně v závěru nebylo hodně hráčů,“ říkal generální manažer Jason Botterill pro buffalohockeybeat.com a připomněl další neúspěšný ročník Sabres.

„Nicméně dál s ním počítáme. Máme nového trenéra, který bude určovat hráčům zase jiné role a bude je zkoušet na jiných pozicích. Během kempu a šesti přípravných zápasů se všechno hodně protočí a prozkouší,“ vysvětlil.

To je šance pro Sobotku. I pro celé Buffalo.