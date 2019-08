V Edmontonu jdou proti hvězdičce. Pro Oilers musí být lepší, říká Tikkanen | iSport.cz

Jedenadvacetiletý Puljujärvi je v tuto chvíli chráněným volným hráčem. V Edmontonu mu skončila nováčkovská smlouva, ale on další podepsat nechce. A to ani přesto, že se u týmu změnilo vedení. Fina nepřesvědčily ani příchody Kena Hollanda na pozici generálního manažera a Davea Tippetta na lavičku. Oba jsou v hokejovém světě velmi uznávaní.

„Myslel jsem si, že díky tomu Jesse trochu změní pohled na celou situaci. Jenže v jeho hlavě se nic nezměnilo,“ sdělil Holland.

Holland, který byl dlouhých 22 let šéfem v Detroitu, nejprve nechtěl vůbec slyšet o tom, že mu hvězdička bude diktovat něco o své budoucnosti, ale pak přece jen povolil a začal řešit možný trejd. Jenže ten se musí klubu vyplatit.

„Mám v hlavě několik možných scénářů, s nějakými kluby už jsem také mluvil, ale nic se zatím neblíží,“ řekl Holland pro NHL.com jen krátce poté, co majitel zlata z juniorského mistrovství světa 2015 oznámil, že dokud ho Oilers nevymění, bude hrát ve Finsku.

Tam by mohl zůstat klidně celý ročník, nicméně pokud chce v sezoně 2019/20 hrát v NHL, musí mít v zámoří podepsáno do 1. prosince. V případě, že se tak nestane, se do nejprestižnější ligy světa může vrátit zase až za rok.

Holland jeho odchod do Evropy nevidí jako úplně špatný. Fakt je ten, že pokud bude mít hráč po dvaceti zápasech na kontě čtyřicet bodů, byla by větší šance se ho kvalitně zbavit. Nebo ho přesvědčit o návratu. „Do 30. listopadu máme čas, bude rozhodně lepší, že bude hrát a nebude jen někde trénovat,“ myslí si Holland.

Puljujärvi never really had what it takes to make it in #Oilers. He is a very skilled player but in Edmonton you just need to have something more. Believe me, I know!!



However all the best to Jesse. He makes upcoming #Liiga season very interesting 👍👍👍