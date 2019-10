To nedokázal ani Gretzky! Edmonton další výhrou vytvořil rekord NHL | iSport.cz

Že by ta doba konečně byla tady? Že by konečně Edmonton Oilers začali naplňovat předpoklady, dle kterých měl tým už pár let být vážným uchazečem o Stanley Cup? Kanadské mužstvo odstartovalo ročník sadou pěti výher, společně s Coloradem je zatím jediným neporaženým celkem a už má v kapse jeden ligový rekord. Na start ročníku pětkrát vyhrát i když v každém zápase klub aspoň chvíli prohrával? To se v NHL ještě nepovedlo.