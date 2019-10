Hájek s Kakkem kupuje oblečení, Jágr visí v jídelně. Odsun Chytila mrzel | iSport.cz

Můžete zhodnotit zápas s Edmontonem?

„Měli jsme dlouho přestávku, bylo to skoro celý víkend. To na začátku sezony není dobrý. Tým se do toho potřebuje dostat a takhle vypadne z rytmu. Kluci v kabině říkali během třetin, že mají tuhé nohy. Taky jsem se tak cítil, moc nám to nebruslilo. Edmonton v tomhle měl výhodu, jsou ve větším zápasovém vytížení. Přesto si myslím, že jsme byli lepší a bohužel jsme dostali smolné góly.“

Ale jinak musíte být se startem do sezony spokojený, ne?

„Jsem moc rád, že jsem se dostal do týmu. Z tohohle pohledu určitě jde o výborný start do sezony. Teď bude klíčové se tu udržet. Protože těžké je se sem dostat, ale ještě těžší je se v NHL udržet. Máme hodně dobrých hráčů. Ale snažím se, co to dá. Tak uvidíme.“

Jaké to je hrát proti hvězdám typu Connor McDavid?

„Těšil jsem se na souboje s ním celý týden. Mám ho rád. Je to excelentní hokejista a hlavně skromný kluk. Mají i Draisaitla, ten je taky skvělý. Jsou to cenné zkušenosti.“

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Rangers proti Edmontonu

Tým Rangers se přes léto změnil. Přišla velká jména, je to znát?

„Když jsem byl v týmu vloni, bylo to takové odevzdané. Vědělo se, že už se neudělá play-off. Teď mi to přijde o hodně lepší. V kabině je víc nahrocená atmosféra, přijde mi to tu živější. Po těch letních podpisech máme výborný tým. Doufám, že se to v sezoně ukáže.“

Co říkáte na nové hvězdné posily, které podepsaly astronomické kontrakty?

„Kluci jsou super, do kabiny hned zapadli. Když vidím Panarina na tréninku nebo při zápasech, tak rozhodně chápu, proč dostal tolik peněz."

Další velkou posilou je obránce Jacob Trouba, od něj toho asi můžete hodně pochytit, že?

„Jsem z toho nadšený. Troubu jsem sledoval už v mládí, když hrál na MS U18 v Brně. Už tam byl jeden z nejlepších obránců. Pamatuji si, že jsem tenkrát taťkovi říkal, že bych chtěl být jednou stejně dobrý jako on. A teď jsem s ním v jednom týmu, to je hodně příjemné.“

Rangers si také hodně slibují od mladíka Kaapo Kakka, kterého si vybrali jako dvojku letošního draftu. Co na něj říkáte?

„My se spolu hodně bavíme. Ještě nemá auto, tak ho vždycky všude vozím. Trávíme spolu i volný čas, chodíme spolu na sushi, byli jsme i nakupovat oblečení. Zůstáváme i spolu na ledě po tréninku, když to jde. Je to fakt super kluk. A hlavně výborný hokejista, to co předvedl za zakončení proti Edmontonu, to jen potvrdilo. Myslím si, že bude lepší a lepší.“

The first of many. ⭐️



Congrats on No. 1 of your @NHL career, Kaapo! pic.twitter.com/P3vgXrsl6e — New York Rangers (@NYRangers) October 12, 2019

Jste v kontaktu s Filipem Chytilem, který se na začátku sezony do týmu nedostal?

„Píšeme si. Filip je výborný hokejista pro první a druhou lajnu. Má tu teď velkou konkurenci, proto ho poslali vyhrát se na farmu. Myslím si, že v týmu bude za chviličku zpět. Věřím, že předvede vedení, jaký je hráč a že udělali chybu, že ho poslali na farmu.“

Jak jste to nesl, když vám kamaráda poslali z týmu?

„Zaskočilo mě to. Byl jsem u toho, když mu to řekli. Potom jsem přišel na meeting a všichni se mě ptali, co mi je, proč jsem smutný, že jsem přece zůstal v týmu. Bylo mi to líto. Doufám, že tu brzy budeme spolu.“

Jágr je prostě bůh

Jak se vám líbí život v New Yorku?

„Je to samozřejmě super. Občas za volantem je to o nervy a lidí tu je dost (smích). Když se chci zastavit do restaurace, tak si musím vždy rezervovat stůl, jinak je to bez šance. Je to hodně jiný život, vždyť já jsem kluk z vesnice.“

Co říkáte na organizaci Rangers? Traduje se, že jde o nejluxusnější tým v NHL…

„Určitě to tak bude. Máme úplně všechno, co chceme. Je vidět, že tu je hodně peněz. Rekonstruovali nám tréninkové centrum, kde máme vlastního kuchaře a další vymoženosti. Jsem tu už několik týdnu, ale každý den tu chodím s otevřenou pusou, protože to je všechno strašně krásný. A všichni jsou tu na nás nesmírně hodní.“

Za Rangers hrálo hodně českých hráčů. Největší stopu tu určitě zanechal Jaromír Jágr. Je to stále znát, že tu hrál?

„V jídelně máme vyvěšeného jeho fotky, tak vždy kroutím hlavou, je to skvělý pocit. Přál bych si, aby tu bylo víc Čechů jako v minulosti, abych tu na to nebyl sám.“

Na závěr. Stíháte sledovat českou extraligu?

„Občas koukám. Sleduji hlavně Kometu, kde mě vychovali. Znám se tam s Jirkou Horáčkem, tak si vždycky píšeme. Hodně jim držím palce. Co se týče Jágra, tak to je prostě bůh. Vůbec mě jeho výkony nepřekvapují. Držím palce, aby hrál co nejdéle, protože je super se na něj dívat.“