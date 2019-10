Změkčilost, nebo respekt? NHL řeší omluvy či komunikaci po bitkách | iSport.cz

Minulý týden schytal slovenský útočník Martin Pospíšil ze Stocktonu v AHL tvrdé boxerské KO od útočníka Colbyho Cavea z Bakersfieldu, ale možná ještě víc než samotná bitka zaujala následná textová komunikace této dvojice. Vítěz rvačky si získal soupeřovo číslo a napsal mu povzbudivou zprávu. Bývalí ostří hoši i další hráči NHL se teď pustili do debaty o tom, jestli jsou podobné komunikace mezi hokejisty v pořádku, nebo jestli do hokeje nepatří.

V dřívějších dobách byly rivalita a vzájemná nevraživost v hokeji normální. Nešlo o přímé nepřátelství, spíš o boj, který se vedl napůl také na psychické úrovni. Loajalita k vlastním barvám znamenala například to, že při rozbruslení se mezi sebou soupeři na ledě nebavili. Tak se to zkrátka dělávalo. Žádné bratříčkování, žádné zbytečné náznaky přátelství. Vždyť se jde do boje!

Proto některé bývalé hráče překvapilo, jak si spolu Pospíšil s Cavem po rvačce gentlemansky pokecali.

„Kdybych někdy dostal nakládačku, nečekal bych, že mi někdo bude volat, aby se mi omluvil,“ řekl pro The Athletic bývalý rváč Brian McGrattan. „Popravdě tomuhle přístupu moc nefandím. Co se stane na ledě je součástí hry. Hokej je teď vážně rychlý, to se stane, že vás někdo trefí loktem do hlavy, nebo že vy trefíte jeho. Je to nepříjemné, ale tak to prostě je,“ dodal hráč, který býval nejobávanější těžkou vahou NHL.

What a great guy @Cavemn10 👊 I don’t remember anything What happened last night.. so That’s Good. Looking foward for rematch... #Whatdoesntkillyoumakesyoustronger pic.twitter.com/8uKNpFpAIL — Martin Pospisil (@mpospisil91) October 20, 2019

McGrattan v tuto chvíli pracuje u Calgary Flames v oddělení hráčského vývoje. Ve stejném klubu je i další muž, jenž má zkušenost zase opačnou. A to jak ze strany oběti, tak ze strany faulujícího.

V únoru český hokejista Michael Frolík po nešťastném střetu vyřadil ze hry obránce Mirco Muellera z New Jersey, který dokonce musel led opustit na nosítkách. Po dni mu Frolík napsal. „Okamžitě mi odpověděl, řekl, ať se tím netrápím, že se to stává a pak ještě poděkoval,“ řekl forvard Flames.

Z druhé strany zažil situaci v prosinci 2017. Tehdy ho obránce Brent Burns ze San Jose trefil pukem do obličeje a zlomil mu čelist. Mistr světa z roku 2015 se Frolíkovi po zápase omluvil, stejně jako trenér Peter DeBoer.

„Bylo to milé. Hráči se vzájemně respektují a nikdo nechce vidět soupeře zraněného,“ myslí si Frolík.

VIDEO: Rvačka Pospíšila a Cavea

Takže jak to vlastně je s Caveovou omluvou? Bylo to už za čarou, nebo by mezi hráči měla zůstat určitá hranice, která odděluje soupeře od spoluhráčů? „Cave ukázal svou opravdovou povahu, moc se mi líbilo, jak tu situaci zvládl,“ řekl například obránce Brandon Davidson, který je ve Stocktonu spoluhráčem právě Pospíšila.

Dalším bodem u této debaty je, zda je v pořádku vystupovat s podobnými komentáři veřejně. Tom Wilson z Washingtonu patří v lize mezi obávané rozdavače hitů a je lepší se před ním mít na pozoru. Sám tvrdí, že se několikrát po zprávách svým obětem omlouval, ale odmítá říct o koho šlo.

„Když bych se rozhodl to vyslat do světa, tak jen pro to, že bych to považoval za správnou věc. Ne abych to glorifikoval. Ale je fakt, že oba jsou mladí a žijeme přece ve světě sociáních médií, jen chci říct, že to není můj styl,“ vysvětlil.

Jaký je váš názor na věc?