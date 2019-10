Drsný knokaut! Mladý Slovák odpadl, pak ho dostala zpráva od soupeře | iSport.cz

Čeho se bojí nejvíc každý rváč kromě zranění? Toho, že celá hala, ve které mnohdy sedí jeho přátelé či rodina, uvidí, že zklamal. Že bude v pěstním souboji uprostřed kluziště potupen před zraky tisíců.

Podobně nepříjemnou zkušenost má čerstvě za sebou devatenáctiletý rodák ze Zvolena, který na ledě Bakersfieldu vyzval na souboj o pět let staršího kanadského centra Colbyho Cavea. A určitě věděl, co dělá. Vždyť během dvou posledních let, které strávil v univerzitní USHL v dresu Sioux City, nasbíral v 93 zápasech celkem 371 trestných minut!

Nicméně jasným vítězem bitky se v první třetině stal Cave, který svého soupeře trefil přesným pravým hákem na bradu a Pospíšil bleskově lehl na zem a zdálo se, že bude potřeba rychlá lékařská pomoc. Naštěstí se prospekt Calgary časem dokázal zvednout a po svých odjel na střídačku.

VIDEO: Takhle vypadala bitka Pospíšila s Cavem

Sok, který ho poslal k ledu, pak ukázal charakter, získal Pospíšilovo číslo a napsal mu zprávu.

"Hej, kámo, tady je Cave z druhého tábora. Jen jsem se chtěl ozvat a zjistit, jestli je všechno v pořádku. Jsi ostrej chlapík a respektuju tě za to, že se dokážeš k věcem postavit čelem. Doufám, že se brzy uzdravíš," stálo ve zprávě.

Ta slovenského teenagera nadchla a rozhodl se konverzaci zveřejnit na sociálních sítích.

"Podívejte se, jaký skvělý chlapík to je. Ze sobotní noci si nic nepamatuju, ale těším se na odvetu," napsal si na Twitter s hashtagem ´co tě nezabije to tě posílí´.

Skutečně k odvetě dojde?

What a great guy @Cavemn10 👊 I don’t remember anything What happened last night.. so That’s Good. Looking foward for rematch... #Whatdoesntkillyoumakesyoustronger pic.twitter.com/8uKNpFpAIL