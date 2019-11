Brusli! Vystřel! Jones září, máma ho ale cepuje dál. Má čich jako GM | iSport.cz

Maminka Amy Sethu Jonesovi promlouvá do kariéry, on to přijímá s úsměvem • Reuters, Instagram.com

V hokejovém okolí se dávno ví, že Seth je potomek bývalého hráče NBA Ronalda „Popeye“ Jonese. Dnes už devětačtyřicetiletý bývalý basketbalista, který je se Sethovou matkou rozvedený, hrál na přelomu tisíciletí v Denveru za tamní Nuggets. V té době vrcholila hokejová rivalita mezi Colorado Avalanche a Detroit Red Wings.

Žádný Pronger, jenom Lidström

„Miloval jsem hokej už odmala. Jenže většina příběhů o mně je vykládána tak, že jsem byl jako malý zfanatizovaný do Avalanche, což není tak úplně pravda,“ popisoval Jones pro server The Players´ Tribune.

„Nechápejte mě špatně, hráli za ně skvělí hráči jako Milan Hejduk, Joe Sakic, Peter Forsberg, Patrick Roy nebo Ray Bourque. Prostě jedna osobnost vedle druhé. Ale když jsem poprvé viděl Red Wings a s nimi Nicklase Lidströma, okamžitě jsem měl o svém idolu jasno.“

Pětadvacetiletý Američan na Lidströmovi obdivoval hlavně fakt, že coby obránce nepotřeboval rozdávat tvrdé bodyčeky jako ostatní, aby dominoval. I bez nich na ledě kontroloval hru.

Přesně takovým typem hráče chtěl být jednou i on. V době, ve které vyrůstal, to ale nebylo nic jednoduchého. Během zápasů byly běžně na programu bitky nebo hity, po kterých hokejisté často opouštěli led s otřesem mozku. Tohle Jones na kluzišti předvádět nechtěl.

Toužil po jediném - hrát hokej. Už od dětských let ale výškou vyčníval nad ostatními vrstevníky, takže přesvědčit okolí o své hokejové filozofii nebylo nic jednoduchého. Hlavně matku.

Amy Jonesová chtěla pro své děti vždy jen to nejlepší. A tak, když Seth popadl hokejku a vyrazil na kluziště, začala se o hokej, do té doby pro ni zcela neznámý sport, zajímat do nejmenších detailů. Především o herní styl. „Jsi měkký! Proč nehraješ do těla!?“ slýchával mladý Seth od své matky, která z něho chtěla mít spíše tvrďáka ve stylu Chrise Prongera, než elegána Lidströma.

Vyškolení od Dacjuka

Jones si ale prosadil svou, a postupně se vypracoval k nálepce „nejlepší obránce svého ročníku“. Většina expertů ho před draftem v roce 2013 pasovala na celkovou jedničku. A kdopak tehdy vybíral jako první? Přeci Colorado Avalanche. Vše nasvědčovalo tomu, že hokejová cesta Setha Jonese povede symbolicky do Denveru.

Vypadalo to, jako by měl Jones dopředu nalajnovaný scénář. Z prvního místa si ale Colorado vybralo MacKinnona. Následovala dvojka, trojka, a ambiciózní bek stále nic. Seděl tam tehdy celý nervózní a čekal, až na pódiu zazní jeho jméno. Podle jeho vlastních slov to bylo nejdelších patnáct minut v životě. Pak to ale přišlo. Na pódiu se objevil generální manažer Nashville Predators David Poile a vyřkl Jonesovo jméno.

Od Pavla Dacjuka se Seth Jones dočkal pořádného školení... • Foto Barbora Reichová (Sport)

Ještě tu noc ho po telefonu přivítal v organizaci tehdejší kapitán klubu Shea Weber. Jones nynějšímu lídrovi Montrealu poděkoval s nadsázkou snad stokrát. Takové uvítání opravdu nečekal.

Další moment, který mu natrvalo utkvěl v paměti, je první zápas proti týmu, kde hrál jeho favorit z dětství – Detroit Red Wings. Především pak premiérové setkání na ledě s Pavlem Dacjukem.

„Najednou se na mě řítil Dacjuk v souboji jeden na jednoho. Na zlomek vteřiny jsem si řekl ,To je Pavel Dacjuk. Nedovol, aby tě zesměšnil.' Hned co jsem to dořekl, byl jsem úplně mimo. Málem jsem si kvůli jeho míchání s pukem vymkl oba kotníky. Dvakrát si prohodil kotouč pod mou hokejkou, udělal rychlou otočku kolem mě a byl pryč. Bylo to drsné. Z tribun jsem slyšel fanoušky, jak hromadně pronesli bolestivé 'Ohhhh',“ zavzpomínal Jones na školení od ruského kouzelníka.

Máma má čich jako GM

Po dvou a půl letech následoval trejd do Columbusu. Perličkou na celé situaci je, že Amy varovala Setha ohledně výměny dva týdny předtím, než k ní vůbec došlo. „Moje máma je takový GM. Dva týdny před výměnou mi řekla, že jsem ten, kdo půjde. Vzhledem k platové situaci mě museli vyměnit. Bylo to nejlogičtější řešení. Opravdu to rozpitvala,“ smekl Jones před mámou.

Obránce Columbusu Seth Jones s maminkou Amy • Foto Instagram.com/seth_jones/

V Columbusu ale navázal na spolehlivé výkony z Nashvillu a postupem let vytvořil pod taktovkou přísného kouče Johna Tortorelly jeden z nejlepších obranných tandemů v lize se Zachem Werenskim.

„Je skvělé hrát ve dvojici s někým, kdo je vám věkově blíž. Navíc Seth je na svůj mladý věk nehorázně zkušený. Už ve 22 letech měl za sebou odehráno téměř 300 zápasů v nejlepší hokejové lize na světě, šest utkání v play off nebo účast na Světovém poháru,“ velebil Werenski parťáka pro oficiální web NHL.

Jones letos vstoupil do druhé poloviny šestiletého kontraktu, který mu ročně vynese 5,4 milionu dolarů. Za tu dobu ani jednou neskončil v minusových číslech ve statistice +/- a vždy nasbíral minimálně 40 bodů. V play off loni zaznamenal devět bodů (3+6) v 10 duelech. O rok dříve bodoval ve vyřazovacích bojích pětkrát (1+4) v šesti střetnutích.

Mohutného obránce si nemůže vynachválit ani kapitán Nick Foligno. „Je to skvělý bruslař, parádně ovládá hru s pukem. Plní přesně ty požadavky, které od obránců očekáváme,“ nešetřil Foligno chválou v rozhovoru pro web magazínu The Hockey News.

Šampaňské od kapitána

Společně s dalšími spoluhráči se takhle jednou rozhodli během road tripu povečeřet v losangeleské restauraci. V tu chvíli cestovala s týmem i Amy, která měla ten večer s kamarádkami rezervovaný stůl v jiném podniku.

Kvůli dopravní zácpě ale nastala změna plánu a jedna z Amyných kamarádek zarezervovala místa v té samé restauraci, kde večeřeli hráči Blue Jackets včetně jejího syna.

A nebyl to jen tak ledajaký stůl. Dámy seděly hned vedle hráčů! „Kdybyste viděli ten jeho obličej, když mě tam viděl, to bylo k nezaplacení,“ smála se Amy ve vyprávění pro The Players´ Tribune.

„Kluci to považovali za ohromnou srandu. Jenže já byl v pasti. Připadal jsem si jako na trestné, když na mě někdo z hlediště pořvává a já s tím nemůžu nic dělat,“ popisoval Jones s úsměvem své pocity.

Nejvíce si nečekanou dámskou společnost užil zmiňovaný lídr Columbusu Nick Foligno. Vůdčí osobnost roku 2017 poručila dámám láhev šampaňského, což si Amy nechala líbit. Byla to taková symbolická odměna za léta hecování a povzbuzování potomka, který vyrostl do herního stylu Nicklase Lidströma.