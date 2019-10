Teenager okouzlil NHL, Ritticha ne. Rána do hlavy. A do koulí, hlásil | iSport.cz

Dlouho to zkoušel a piloval, dlouho to na trénincích testoval a technicky propracovával až k dokonalosti. Tak, aby když půjde do tuhého všechno proběhlo dle představ a jeho specialita neskončila trapasem. A devatenáctiletému Svečnikovovi se to povedlo.

David Rittich v 51. minutě sice klečel na ledě, místa ale mladému Rusovi na jeho parádičku ani tak moc nenechal. Jenže útočník Hurricanes se nedal odradit, stejně za brankou nabral kotouč na čepel a našel mezírku mezi tyčkou a brankářovou hlavou. A bylo srovnáno na 1:1.

„Zdálo se mi, že mám tak akorát místa i prostoru to zkusit, ale musím uznat, že jsem měl i trochu štěstí,“ řekl pro News Observer.

VIDEO: Svečnikovův lakrosový gól

Že k podobnému dílu někdy dojde bylo jasné i trenérovi Rodu Brind´Amourovi, který hned po utkání vysvětlil proč. „Trénuje to každý den už dva roky, jako malé dítě,“ řekl s úsměvem o hlavní hvězdě utkání. „Navíc se nikdy nestane, že by se mu to nepovedlo, takže bylo jen otázkou času, za jak dlouho k tomu dojde,“ dodal.

Svou trefou teenager nakopnul celý tým a nastartoval obrat, který posléze sám druhým úspěšným zásahem dokonal. I když ten už byl „obyčejný“. Nicméně mluvilo se především o tom hezčím gólu.

„On je ten typ, který má schopnosti na to, to udělat. Bylo neskutečné to vidět na vlastní oči. Navíc se mi zdálo, že i on sám byl překvapený, smál se pak snad několik minut,“ řekl spoluhráč Dougie Hamilton.

Dvojka draftu 2018 se tak konečně trochu rozjela, v prvních deseti zápasech ročníku měla jediný gól a zdálo se, že ji trochu dohání KO, které schytala na jaře v play off od Alexandra Ovečkina. Jenže v posledních dvou zápasech dal Svečnikov vždy dvě branky a gólová mezera je tak zapomenuta.

Sportovně uznali šikovnost mladého útočníka také v táboře kanadského týmu. Chválu si mohl Svečnikov vyslechnout například od trenéra Billa Peterse, či kapitána Marka Giordana. Komu ale nebyl exkluzivní gólový zásah moc po chuti byl Rittich, kterého střelec při svém netradičním pokusu zasáhl holí do helmy.

„Správně, navíc jsem v zápase také schytal ránu hokejkou do koulí a ani tohle rozhodčí neodpískali,“ postěžoval si.

Tak třeba příště.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Calgary