Trenér z dětství o Pastrňákovi: Je jako Messi! Co splnil mamince? | iSport.cz

Davida Pastrňáka znáte dlouho. Kdy vás napadlo, že z něj vyroste taková hvězda?

„Vede mezi střelci NHL, což je neskutečná věc. On byl vždycky strašně šikovný. Pomáhal jsem agentuře ALVO Aleše Volka. V létě pořádala kempy, jako demonstrátor se jich zúčastňoval taky Vláďa Sobotka, jehož jsem přivedl kdysi do Slavie z Třebíče. Dopoledne se cvičily dovednosti, odpoledne se hrálo. Pastovi bylo sedmnáct, nastoupil proti Sobotkovi. Neuvěřitelný bruslař, to by se dalo filmovat. A David mu stačil. Vláďa měl vybruslenější skluz, ale tím, jaké věci dovede Pasta v rychlosti s pukem, mi připadá jako Messi ve fotbale. Reaguje bezprostředně na situaci, předem neví, co provede. Žádné: Naznač doleva, jdi doprava. Přizpůsobí se. Už tehdy mě napadlo, že když se v bruslení vyrovná Sobovi a má tu kreativitu, hokejový kumšt, bude to velkej hráč.“

Jeho švédský kouč řekl, že na ledě ztrácí pojem o čase. Hokejem se ohromně baví, viďte?

„A ti, kdo se na to dívají, z toho mají radost. Jako já. Protože na tohle se lidi chodí dívat. Na ty srážky tolik ne. A pro nás Čechy je jedině dobře, že je tam kluk z Havířova takhle vyučuje.“

Nakolik je Pastrňákův vzestup dílem talentu a výsledkem vůle, dřiny?

„S talentem je potřeba se narodit. Ale musíte o něj pečovat. Kolik procent nadání je však pro takového hráče potřeba? To se liší, tak třicet tam ovšem musí být, abyste mohli hrát lepší hokej, extraligu a výš. K tomu je potřeba ještě charakter, píle. Pomůže, když je hráč vhodný somatotyp.“