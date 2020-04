Volby v draftu NHL se zavřenýma očima, aneb skauting v době viru | iSport.cz

Miller prošel mládežnickými týmy USA do 17, 18 i 20 let. V polovině března podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Rangers a v pátek byl formálně představen fanouškům. • profimedia.cz

To, že aktuální bezpečnostní situace nedovoluje sportovní události je známý fakt. Málokdo si ale uvědomí, do jaké míry může toto období ovlivnit jednotlivé profese. Jednou z nich je i povolání hokejových skautů v NHL. Za normálních okolnosti by finalizovali své preference vzhledem k nadcházejícímu draftu. Nyní? Nyní se všechny týmy musí modlit, že draftová střelba od boku bude úspěšná. „Čára přes rozpočet," přikyvuje šéf skautů z Montrealu Trevor Timmins.

Každý tým má sedm voleb v draftu. Není to málo, detaily a poctivá příprava rozhodují. Vzhledem k tomu, že výběr nejtalentovanějších bruslařů do značné míry určuje konkurenceschopnost každé organizace do dalších ročníků, je tato událost po právu extrémně sledovaná. S tím se pojí i důkladný skauting. V době před draftem se skauti v podstatě nezastaví. „Pracujeme všichni šest hodin denně i dnes, jako kdyby byla situace normální. Naštěstí o většině talentů máme videomateriály, takže je analyzujeme, ale není to ideální,“ řekl pro web Sportsnet Trevor Timmins, hlavní skaut Montrealu.

Velkým problémem pro práci jeho týmu bylo i zrušení šampionátu do 18 let, které mělo začít 16. dubna v americkém Plymouthu. Na této události se měli hráči poměřit se svou věkovou skupinou, což je pro skauty velice důležité. „To, že byl turnaj zrušen je jedna z největších nepříjemností. Kromě toho, že neuvidíme hráče se svými vrstevníky, tak také nebudeme mít příležitost vidět v akci evropské hráče,“ řekl skaut Canadiens.

Bude víc záležet na citu

Talentované mládí ze Severní Ameriky má Timmins a jeho tým nastudované pomocí již zmíněných videomateriálů, ale znalost evropských prospektů pokulhává. „Často to jsou top hráči. Například Švédi Alexander Holtz a Lucas Raymond. Hodně jsme také chtěli vidět Tima Stützleho, kterého jsme měli možnost sledovat naživo jen při světovém šampionátu do dvaceti let. I je jsme chtěli vidět, jak si vedou v přímých soubojích ve své kategorii,“ okomentoval Timmins čáru přes rozpočet. „O to se nám závěrečné porovnávání hráčů bude dělat hůře,“ dodal.

V neposlední řadě je zde fakt, že skauti netuší, dokdy budou muset v pracovním režimu vydržet. Datum draftu bylo naplánované na poslední červnový víkend. S tím, jak se nyní bezpečnostní riziko v USA a v Kanadě zvětšuje každý den, nikdo neví, zda se termín podaří dodržet.

„S tím, jak nevíme, kdy se draft bude konat, samozřejmě budeme podklady připravovat neustále. Proto se snažím všechny členy týmu držet velmi vytížené, abychom nevypadli z rytmu. Jako univerzitní profesor jim dávám úkoly s daty, dokdy je musí vyplnit,“ uzavřel své vyprávění Timmins.

Jisté je, že letošní draft bude velice odlišný od těch předchozích. Příprava všech skautů bude probíhat ve zvláštním režimu. Jednotlivé žebříčky talentů budou vytvořené podle výkonů několik měsíců starých.

A drtivá většina analytických pohledů bude udělána pouze na základě video materiálů. Tak trochu nás čeká draft jako ze starých časů. Skauti budou odesílat svá doporučení podle citu a jednotlivé výběry můžou často být trochu palbou od boku.