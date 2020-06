Jágra předčil týpek z 2. italské ligy. NHL cení i kouzlo odkopnuté ikony | iSport.cz

Dopisovatelé The Score přišli se zajímavým žebříčkem TOP 5 nejlepších debutů zkušených borců, kterých kdy nejlepší hokejová liga byla svědkem. Umístil se i Jaromír Jágr, jeho dechberoucí kousek v prvním zápase za Dallas v lednu 2013 ale na první místo nestačil. • FOTO: profimedia.cz NHL se pomalu chystá na svůj rozjezd, hráči trénují po malých skupinkách, vedení soutěže v čele s Gary Bettmanem lavíruje nad městy, která budou rozšířené play off s 24 organizacemi hostit. Zámořské hokejové servery tak stále mají dostatek prostoru pro bilancování a oprašování všemožných kuriozit. Dopisovatelé The Score přišli se zajímavým žebříčkem TOP 5 nejlepších debutů zkušených borců, kterých kdy nejlepší hokejová liga byla svědkem. Umístil se i Jaromír Jágr, jeho dechberoucí kousek v prvním zápase za Dallas v lednu 2013 ale na první místo nestačil. Zlato uzmul Chris Kontos, jehož jméno vám pochopitelně moc neřekne.

5. Brandon Saad (Chicago Blackhawks) Brandon Saad se uvedl na staronové adrese v Chicagu hattrickem proti Pittsburghu. • Foto profimedia.cz Pamatujete na úvody sezony 2017/18? Úřadující šampioni Stanley Cupu z Pittsburghu začali ročník nemastnou domácí porážkou se St. Louis, po utkání sedli do letadla a nabrali kurs Chicago, kde se o den později utkali s Blackhawks. A 5. října 2017 odehráli jeden z nejpotupnějších zápasů své historie, v United Center schytali debakl 1:10. Duo Patrick Kane - Ryan Hartman je dehonestovalo devíti body, Jan Rutta při svém debutu v NHL zaznamenal jednu asistenci. Strůjcem vysokého vítězství a prodloužení rekordu (Blackhawks tehdy porazili Penguins posedmé v řadě a se stejným soupeřem do té doby neprohráli od února 2009) byl ale také Brandon Saad, autor hattricku. Pro zkušeného amerického útočníka, který s Chicagem získal v letech 2013 a 2015 dva Stanley Cupy, šlo o první zápas po návratu z Columbusu, kam byl vyměněn za Artěmije Panarina v létě 2015. „Bylo to neuvěřitelně trapné, stydím se," kroutil hlavou po utkání kapitán Pens Sidney Crosby. Naopak Saad si užíval, byl to pro něj senzační večer.

4. Marc-André Fleury (Vegas Golden Knights) Marc-André Fleury chytil v premiérovém zápase Vegas v NHL Dallasu 45 ze 46 střel. • Foto profimedia.cz Všem bylo jasné, že se tak stane. Přesto odchod obrovského sympaťáka Marc-André Fleuryho z Pittsburghu, kde vyhrál tři Stanley Cupy, zlomil tisícovkám fanoušků srdce. Vedení Penguins ale vsadilo na mladíka Matta Murrayho a Fleury si zabalil výstroj a zamířil do Vegas, kteří si ho coby nováček soutěže osvojili v rámci rozšiřovacího draftu v roce 2017. A skvěle udělali, což ostatně ukázal už premiérový zápas Golden Knights v NHL. Fleury našlapanému Dallasu chytil 45 ze 46 střel, na tehdy už 33letého gólmana fantastický počin. O venkovní výhře 2:1 rozhodl 7. října 2017 dvěma góly James Neal. "Chtěl jsem, aby se Marc-André stal hlavní tváří naší organizace. Aby fanoušci ve Vegas chodili na hokej kvůli němu. Myslím, že tento zápas ukázal, že to může fungovat," nechal se po utkání slyšet tehdejší GM George McPhee. Jeho slova se ukázala jako prorocká, Vegas ve své úvodní sezoně dokráčeli až do finále Stanley Cupu, kde nestačili na Washington. A Fleury byl a stále je fenomenální brankář.

3. Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) Kapitán Pittsburghu Mario Lemieux při debatě s rozhodčím. • Foto profimedia.cz Technicky vzato nešlo o debut na nové adrese, ale trvalo téměř čtyři roky a 44 měsíců přesně, než Mario Lemieux od svého konce v roce 1997 znovu navlékl dres Pittsburghu. A jeden z nejslavnějších hokejistů historie, tehdy už navíc majitel Penguins, ve své obnovené premiéře 27. prosince 2000 ukázal, že ze svého kumštu mnoho nezapomněl. Na první bod mu stačilo pouhých 33 vteřin, Jaromír Jágr profitoval z jeho přihrávky a brankář Toronta Curtis Joseph jen smutně vylovil puk ze síťky, což ho do závěrečné sirény postihlo ještě čtyřikrát. Maple Leafs padli 0:5, Lemiuex nakonec udělal v zápase tři body (1+2) a v sezoně 2000/01, byť odehrál jen 43 utkání, vyrýžoval neuvěřitelných 76 bodů. S Jágrem znovuutvořil legendární dvojici, která v play off dotáhla tým do finále Východní konference.

2. Jaromír Jágr (Dallas Stars) Jaromír Jágr odehrál za Stars v sezoně 2012/13 34 duelů pro 26 bodů. • Foto Michal Pochylý (Sport) A zase slavné číslo 68, tentokrát napřímo. Na začátku července 2012 podepsal Jaromír Jágr roční smlouvu v Dallasu, poprvé tak hrál za tým ze Západní konference, ale kvůli výluce si premiéru v dresu Stars odbyl až na konci ledna. Ale trpělivost z 287 dní dlouhého hokejového půstu se „hvězdným“ fandům vyplatila. Tehdy 40letá hokejová legenda, proti které stála čtveřice Čechů v dresu Phoenixu Coyotes, zaznamenala dvě branky a dvě nahrávky. Neskutečný počin v domácí areně, díky kterému Dallas vyhrál 4:3. Mezi novináře dorazil Jágr v klubové čepici, hned po něm upaloval na autobus. Mužstvo čekal kvapný přesun do Minnesoty. „Nezapomeňte, že už jsem hrál 35 zápasů v Česku... Jenže necítil jsem se moc dobře, nevím proč. Možná je to tím časovým posunem, moc dobře tady nespím. Jsem hrozně unavený,“ hodnotil duel perfekcionista Jágr, který odehrál za Stars v sezoně 2012/13 34 duelů pro 26 bodů. Před koncem ročníku byl vyměněn do Bostonu, v jehož dresu si zahrál finále Stanley Cupu. Bruins ale nestačili na Chicago a padli 2:4. Reportáž z prvního utkání Jaromíra Jágra v dresu Dallas Stars