Nové masky brankářů v NHL: Legendy na hlavě Francouze i pocta pro Kobeho

Gólmana Tampy Bay asi není třeba více představovat. Jeden ze strůjců vítězství Lightning ve Stanley Cupu v loňské sezoně, který v bublině deptal střelce soupeřů a průměr inkasovaných gólů v celém playoff stlačil na 1,9 gólu za zápas. V další sezoně bude možná ještě složitější ruského obra v brance překonat. Jeho masce totiž dominuje lev v barvách organizace, kterému by ve tmě měly zářit oči. Schválně si počkejte, až před některým zápasem Tampy zhasne hala, Vasilevskij by pak měl (znovu) zazářit.

Carey Price

Fantastická čísla v loňském playoff měl i gólman Montrealu Carey Price. Inkasoval dokonce méně než Vasilevskij (1,78 gólu na zápas) byť logicky odchytal pouze deset zápasů. Nikdo by si ale neodvážil tvrdit, že Canadiens nedošli dál díky němu. Dalo by se říct, že chytá jako stroj, což je také tématem jeho masky. Ta je ve stylu kyborga – napůl člověk, napůl stroj. To ale není všechno, helma nabízí hezké detaily, které odkazují i na historii organizace, ve které odchytal celou svoji dosavadní kariéru. V detailu je možné si všimnout, že strojová část kyborga čerpá to nejlepší z dvou legendárních brankářů Jacquese Plantea a Patricka Roye. Dalším hezkým detailem je indikátor „Vezina power.“

Masky dalších strážců brankovišť si projděte v GALERII na poslední stránce.

Nová maska Careyho Price s tématikou kyborga • Foto nhl.com