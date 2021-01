Bez Pasty v pasti. Parťáci ho potřebují, útok Bostonu strádá, kde je problém?

Boston má zbraň, kulomet, který by si přáli všichni ostatní. Spojení Pastrňák + Bergeron + Marchand je poklad. Tenhle útok patří do špičky celé NHL. Nic převratného, že ne? Ale jedno nové poznání se rýsuje. Co když se už otáčejí role? Dřív platilo, že Patrice Bergeron s Bradem Marchandem usměrní a tlačí bezstarostného Davida Pastrňáka. Jenže teď už ho potřebují. Pořád umí být silní, ale jen spolu. Český útočník dává dohromady kyčel a Bruins na startu sezony nedávají góly. Podívejte se na analýzu střeleckého trápení Bostonu, v prémiové části najdete i vyjádření Pastrňákova agenta Aleše Volka.

Tampa nemá Nikitu Kučerova, ale zastoupí ho jiní. Netváří se to jako velký problém. Bostonu schází David Pastrňák, a výsledek? V celé lize najdete jen dva týmy, které ještě nedaly gól při hře 5 na 5. Boston a Dallas. Uf, takže v tom Bruins nejsou sami? Má to háček. Dallas se pral s covidem a ještě nehrál zápas. Bez českého šikuly Boston vstřelil dva góly v přesilovkách, jeden v oslabení a o jediné výhře ze tří duelů rozhodl proti Devils v nájezdech. Hra pět na pět? Ani ťuk.

Už v posledním play off bylo patrné, že Bruins budou v blízké budoucnosti daleko více odkázaní na Pastrňákovo umění. V rukou drží větší a větší díl zodpovědnosti. Bez debat. Už to není tak, že Bergeron s Marchandem zlepšují českého šikulu. Teď už havířovský rodák výrazně posouvá i je. Už dávno se ze škatulky velký talent přesunul do role superhvězdy. „Chybí nám hodně, to je jasné,“ souhlasil trenér Bruce Cassidy už na předsezonním kempu pro web The Athletic.

Jeho elitní svěřenec zatím pokračuje v rozhýbávání operované kyčle a doufá, že do ostrého zápasu naskočí dříve než v březnu, jak se původně avizovalo. „Ano, snad, ale není to tak, že bychom se soustředili na přesné datum,“ okomentoval situaci generální manažer Don Sweeney. Pastrňák už bruslí, směje se při tréninku. Plus si užívá ty nejlepší zprávy ze soukromí. S přítelkyní Rebecou čekají potomka, jeho pohlaví „vybral“ v losování na jejím Instagramu. Vystřeloval konfety, výsledek byl 3:3. Holka, nebo kluk? V prodloužení pak vypálil modrou salvu. Blíží se malý Pasta! Upoutal na sebe i věnováním auta zdravotní sestře, která sama vychovává syna.

Jeho absence na ledě se však projevuje v plné nahotě. „Všichni teď mluví o naší špatné produktivitě při stejném počtu hráčů na ledě. Jsme si toho vědomi, zároveň ale máme víru v naše schopnosti,“ popsal trable forvard Jake DeBrusk.

Mimochodem, právě on byl už třetím pokusem trenéra Cassidyho o nahrazení Pastrňáka v elitní lajně.