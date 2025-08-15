Předplatné

Varaďa vítá další zvučné jméno. Z Pardubic přichází někdejší Pastrňákův spoluhráč

Jakub Zbořil skončil v Pardubicích
Jakub Zbořil hrával i za Kometu
Trenér Vítkovic Václav Varaďa odpovídá na dotazy novinářů
Trenér Vítkovic Václav Varaďa odpovídá na dotazy novinářů
Trenér Vítkovic Václav Varaďa během tréninku svého týmu
Obránce Jakub Zbořil při premiéře za Pardubice v utkání proti Kladnu
Daniel Fekets, Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Hokejové Vítkovice po konci minulé sezony, která pro klub skončila dvanáctým místem, nelenily. V kádru hlavního trenéra a sportovního manažera Václava Varadi nastal pořádný třesk. Jedenáct hráčů z něj odešlo, osm naopak přišlo. Nyní se potvrdily informace iSportu. Ostravané ulovili další velké jméno, spolu s útočníkem Markem Hrivíkem a obráncem Samuelem Kňažkem bezesporu nejzvučnější.

Stejně jako v minulém roce proběhne na trase Pardubice - Vítkovice přesun obránce s velmi výživným životopisem. V květnu loňského roku Ridera přivedla Jana Košťálka, jehož anabáze v Ostravě ale nedávno skončila.

Nyní míří k modrobílým Jakub Zbořil, které i oficiálně potvrdily. „Je to hráč, který umí zvládnout těžké momenty utkání. Věřím, že jeho kvalita pomůže týmu na ledě i mimo něj a rychle si získá srdce našich fanoušků,“ uvedl trenér Václav Varaďa pro klubový web. K Ostravanům se nová defenzivní posila připojí v pondělí.

Osmadvacetiletý bek strávil v zámoří deset let, v NHL si zahrál dohromady 76 utkání. Všechny z nich v Bostonu a navíc po boku Davida Pastrňáka. V průběhu minulé sezony ale zamířil z farmy Columbusu do Pardubic, přestože jen pár dnů před podpisem na východě Čech si šel spolu s áčkem Komety obhlédnout stavbu nové arény v Brně. Návrat domů byl na spadnutí…

Nakonec ale Zbořil podepsal pětiletou smlouvu v Dynamu. Jenže uplynulo sotva pár měsíců a všechno je jinak. Pardubice už s účastníkem mistrovství světa 2023 kvůli přetlaku v defenzivě nepočítaly. Stejně jako s Davidem Musilem, jenž se dohodl s Třincem. „Jakubovi děkujeme za strávený čas v Dynamu a veškerou práci, kterou zde odvedl. Do dalšího působiště mu přejeme všechno nejlepší a ať se mu daří,“ loučil se s obráncem sportovní ředitel Petr Sýkora.

Faktem je, že angažmá v Pardubicích Zbořilovi nesedlo. Velká očekávání zkrátka nenaplnil. Chvíli se mluvilo o tom, že řešením by mohlo být snížení smlouvy a pokračování, nakonec ale zvítězila varianta předčasného konce s odstupným.

Dynamo to oficiálně potvrdilo v závěru července. Hokejista hledal i v cizině, nicméně do poloviny srpna chtěl mít o své budoucnosti jasno. Závod o jeho služby vyhrály Vítkovice, které tak po Samuelu Kňažkovi přivádějí dalšího beka s velmi slušným životopisem.

Příchody před sezonou

Jméno

Post

Věk

Předchozí klub

Patrik Brůna

O

21

HC Slavia Praha

Vojtěch Budík

O

27

Bílí Tygři Liberec

Ralfs Freibergs

O

34

Mountfield HK

Krzysztof Macias

Ú

21

Moose Jaw Warriors

František Řehák

Ú

25

EHC Olten

Marek Hrivík

Ú

33

Leksands IF

Vojtěch Port

O

19

Lethbridge Hurricanes

Samuel Kňažko

O

22

Cleveland Monsters

Odchody před sezonou

Jméno

Post

Věk

Nový klub

Lukáš Pařík

B

24

HC RT TORAX Poruba 2011

Juraj Mikuš

O

36

HC Dukla Trenčín

Jan Košťálek

O

30

HC Dynamo Pardubice

Lukáš Kovář

O

33

Mountfield HK

Stuart Percy

O

32

HC Škoda Plzeň

Petr Hašek

Ú

23

Mountfield HK

Rihards Bukarts

Ú

29

???

Jan Eberle

Ú

35

HC Stadion Litoměřice

Robert Říčka

Ú

36

RI Okna Berani Zlín

Marcel Barinka

Ú

24

Rytíři Kladno

Roberts Bukarts

Ú

35

???

