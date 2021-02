Kanadský expert: Pasta je užitečný jako McDavid. Bostonu se krátí čas

Connor McDavid by neměl chybět ve výběru Kanady pro OH v roce 2022 • ČTK / AP / JASON FRANSON

Po zhruba patnácti letech si může český hokej směle říct, že jeho vyslanec patří mezi partu nejlepších hokejistů na světě. David Pastrňák patří do nejužší špičky NHL. Jeho návrat po zranění to jen prokázal. „Vyrazil všem dech. Čísla mluví jasně. Co se týče užitečnosti, je společně s Connorem McDavidem na absolutním vrcholu,“ řekl uznale v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium přední kanadský datový expert Dom Luszczyszyn. Potenciál dalších českých hráčů a jejich čísla ve speciální statistice GSVA najdete v zamčené části článku.

Pokud chce v Kanadě, hokejovém centru světa, kdokoliv vyjádřit hráčův přínos v číslech, obrací se na něj. Statistiky má totiž Dom Luszczyszyn v malíku. Jen tak od boku vynalezl svou vlastní (GSVA), která z gruntu mění hokej. Dovede na počkání popsat, kdo patří k nejlepším hráčům ligy i kdo v budoucnu herně vyletí. „V tomhle směru hodně čekám od Jakuba Vrány. Má na to, aby se stal nejlepším střelcem,“ překvapil v otevřeném povídání.

Začněme pořád ještě nejžhavějším tématem, a to je fantastický comeback Davida Pastrňáka po zranění. Co o něm říkají čísla?

„Že patří k naprosté elitě. Bez debat. Tedy takhle, před každou sezonou rozřazujeme v redakci (webu The Athletic) hráče NHL podle vlastních kategorií. V první kategorii jsou nejužitečnější hráči, ve druhé jsou borci, na kterých můžete postavit celou organizaci. Hodně dlouho jsem před sezonou váhal a v žebříčku jsem Pastu zařadil do druhé skupiny. Hodně v tom hrál roli i fakt, že má šanci hrát každý večer vedle Marchanda a Bergerona, což jsou fantastičtí hokejisté. Proto jsem si pořád nebyl jistý, jestli je sám o sobě tak dobrý. On má ale letos čísla, že ho lze zařadit do kolonky nejužitečnějších hráčů po bok Connora McDavida, Nathana MacKinnona a Austona Matthewse.“

Takže jste ho podcenil?

„Ano. Stylem, jakým sezonu začal, mi jasně ukázal, že jeho ohodnocení z mé strany bylo chybou. Je jedinečný. Všechna detailní čísla ukazují, že je pro Boston absolutně klíčový. Držení puku, úspěšnost střelby, místa odkud střílí, nebo umění vytvářet šance pro sebe a pro ostatní. Pokud se bavíme o jeho užitečnosti pro tým, tak v lize je jen jeden hráč, který má lepší čísla, a to je Connor McDavid.“

Tudíž patří do skupiny, řekněme pěti nejlepších hráčů na světě?

„Řekl bych do sedmi nejlepších. Je tu naprosto jasně dané trio, které dlouhodobě vykazuje skvostné výkony, a to je McDavid, MacKinnon a Matthews. A v těsném závěsu jsou Pastrňák, Panarin, Draisaitl a Crosby. Můj názor je, že to trio by do nejlepší pětice doplnil Draisaitl s Panarinem, ale jak jsem řekl, Pasta mě v téhle sezoně silně vyvádí z omylu. Asi to budu muset přehodnotit.“ (směje se)

Když se podíváme na jeho herní strop, je Pastrňák schopen sezonu co sezonu atakovat padesáti gólovou hranici, ke které se blížil už v minulé sezoně?

„Myslím, že ano. Mám bodové projekce pro každého hráče v lize založené na historické produkci, věku nebo třeba spoluhráčích. Z nich vychází, že do budoucna jsou jen dva hráči v lize, kteří budou schopní každý rok útočit na padesát branek za sezonu. A to je Pastrňák a Matthews.“

Už jste to zmínil v úvodu, že za současnou pozicí Pastrňáka jsou do velké míry podepsaní i Bergeron s Marchandem, jeho spoluhráči z útoku. Byl by český útočník elitní i bez nich?

„Ano, to je otázka, nad kterou přemítá mnoho lidí.