Krejčí září, hraje i o novou smlouvu. Šikula oživil i zabrzděnou hvězdu

Krejčí s blížícím se play off chytá velkou formu. Před týdnem dvěma góly srazil Washington, v noci na středu zase držel otěže zápasu s Pittsburghem. Poprvé o sobě dal vědět v závěru druhé třetiny – Tuukka Rask rozehrál, zadák Charlie McAvoy vyvezl puk a předložil ho Krejčímu. Ten se rychlým pohybem zbavil Michaela Mathesona a nechal beka Penguins jen sledovat precizní střelu bekhendem, která zapadla k tyči Jarryho branky.

Bruins zdvojnásobili vedení ve třetím dějství, když Brad Marchand dorazil střelu Davida Pastrňáka. Ve třetí trefě už měl zase prsty Krejčí, a opět to byla parádní akce.

Český centr byl tentokrát v roli nahrávače, když vrátil puk Tayloru Hallovi, ten se prosmýkl kolem Sidneyho Crosbyho a krásnou ranou zavěsil. „Vypadalo to, že jdeme tři na dva, on přijížděl trochu pozdě. Takových situací je v zápase hodně. Sehrál to výborně, dobrá práce. Byl to pro nás důležitý gól,“ chválil parťáka 35letý Čech, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Hall, nejužitečnější hráč sezony 2017/18, se v poslední době proměnil v cestovatele, ve třetí sezoně navléká už čtvrtý dres. Letní volba upsat se Buffalu se neukázala býti šťastnou, nedařilo se jemu, ani Sabres. Ale trejd k Bruins mu prospěl. 29letý Kanaďan si po boku kreativce Krejčího vzpomněl, jaké to je být rozdílovým hráčem, v devíti zápasech už zapsal sedm bodů (4+3).

„V téhle lize občas musíte překonat hráče jeden na jednoho. Musíte si vybrat správnou chvíli, kdy to udělat. David i Taylor to oba provedli velmi dobře,“ lebedil si na pozápasové tiskové konferenci trenér Bruins Bruce Cassidy.

„Krejčího gól byl pro nás velmi důležitý. Neskórovali jsme předtím skoro pět třetin!“ připomněl. „A Hall velmi pěkně navýšil vedení. Naše první dvě lajny dnes zakončovaly, další odvedly špinavou práci, postaraly se o fyzickou stránku zápasů. To je dobrý systém,“ dodal Cassidy.

Boston do konce základní části čeká ještě osm zápasů. Dva z nich proti New York Rangers, nejbližšímu pronásledovateli v tabulce východní konference, kde Bruins drží čtvrté místo. 35letý Krejčí hraje nejen o týmový úspěch, ale i o nový kontrakt – stávající mu v létě vyprší.

„Po sezoně mu končí kontrakt, o nabídky určitě nebude mít nouzi. Můj názor je, že na změnu dresu nedojde. Já být šéfem Bruins, v životě bych ho z organizace nepustil. Jedině přes moji mrtvolu,“ psal v nedávném komentáři pro Sport dvojnásobný šampion Stanley Cupu Petr Sýkora. Otázkou je, jestli GM Don Sweeney vidí přínos českého šikuly stejně.