Smekám před Krejčího charakterem. Být šéfem Bruins, v životě ho nepustím

KOMENTÁŘ PETRA SÝKORY | Řekne-li se Boston Bruins, řada lidí si představí hlavně Pastu a Bergerona s Marchandem. Jasně, je to super trojka, krásně se na ně dívá. Když vidíte, jak všichni tři o sobě vědí, kocháte se, jak jim jde puk parádně z ruky, luxusní záležitost. Ale Boston by už dlouhé roky nebyl tím, čím je, bez Davida Krejčího. Na tom trvám a vždycky trvat budu.

Dobře si pamatuju, jak v NHL začínal, jeho hra se mi líbila, bylo znát, že z něj jednou vyroste velký hráč. A vidíte, najednou má na pažbě téměř tisíc zápasů, přes sedm set bodů. Jen tak mimochodem, za chvíli moje čísla David vyrovná a půjde výš. Jsem za to rád, ten kluk si to strašně moc zaslouží.

Krejči si moc cením. On je po celou základní část trochu schovaný za první lajnou, o které se mluví nejvíc a je považována za jednu z nejlepších formací celé NHL, možná vůbec nejlepší. Jenže jakmile jde do tuhého, což platí především pro zápasy play off, oči všech směřují na Davida. Proč? Protože to je hráč, který vás vytáhne i z té největší bryndy. Má to zkrátka v sobě. Krejčova herní inteligence je na nejvyšší možné úrovni. Má neuvěřitelný cit pro hru, nadání pro vytváření překvapivých momentů, na které soupeř nemůže být připraven.

Je to obehraná písnička. Přijdou zápasy o Stanley Cup a Davidova pozice roste. Je zrozený pro klíčové okamžiky. Když je zápas na hraně, když jde o všechno, když jsou v banku velké věci, koho dají na led? No Krejču. Běž a něco tam vymysli, takové bývají pokyny. A on je toho schopen. Kompletní hokejista, nic mu nechybí, umí všechno. Hokejista par excellence.

Otázkou je, jaká bude jeho budoucnost v Bostonu.