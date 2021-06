Výbuch hvězdy při debaklu, krosček proti Čechovi: Prohloubil trápení

Když se zápas nedaří… Islanders na konci druhé třetiny v klíčové páté bitvě série prohrávali s Tampou už 0:6. Tenhle stav neunesla hvězda týmu Mathew Barzal. Místo kouzel na ledě se s tím chtěl vyrovnat zbytečným krosčekem do obličeje českého obránce Jana Rutty. Ani jeden z nich pak zápas, který nakonec ovládla Tampa 8:0, nedohrál. Rutta po nepříjemné ráně nenastoupil do třetí třetiny a Barzal dostal větší trest do konce utkání. Hrozí klíčovému muži Islanders stopka?

Důležitý zápas vyrovnané série (2:2 na utkání) se Islanders těžce nedařil. Už na konci druhé třetiny bylo za stavu 0:6 jasné, že postupový mečbol si uhraje domácí Tampa a ujme se vedení v sérii. Newyorský tým je považován za skvěle fungující mužstvo, které táhne za jeden provaz. Těžko byste v něm hledali hvězdu. Pokud se ale opravdu budete snažit, najdete ofenzivní eso Barzala. Právě on však vývoj zápasu neunesl a poprvé v sérii se projevil jinak než hokejovým umem.

Těsně před druhou sirénou si totiž po malé slovní výměně názorů našel českého obránce Jana Ruttu a krosčekem do obličeje ho poslal k zemi. „Jsem zklamaný, protože se zápas nevyvíjel dobře a Mat (Barzal) naše trápení svým zákrokem ještě prohloubil,“ neomlouval chování hvězdy Islanders kouč Barry Trotz.

Za zákrok logicky následoval trest na 5 minut plus do konce utkání, což znamená, že o něm ještě bude jednat Oddělení pro hráčskou bezpečnost NHL. Podle zámořských médií však není pravděpodobné, že by měl nejproduktivnější hráč týmu v základní části dostat stopku.

„Krosčeky, ať už do zad či do obličeje, v letošní sezoně k suspendaci hráčů nevedly. Ale svoji roli může hrát i zranění faulovaného hráče,“ řekl k zákroku expert Sportsnetu Eliotte Friedman. Zároveň připomněl podobný krosček, který v prvním kole play off série mezi Tampou a Floridou uštědřil Ryan McDonagh Masonu Marchmentovi. Stopku obránce Lightning za krosček do obličeje tehdy nedostal, ale musel zaplatit pokutu 5000 dolarů.

Rutta se po zákroku do hry skutečně nevrátil. I tady ovšem zámořská média spekulují, jestli nešlo o tah kouče Lightning Jona Coopera. Za stavu 6:0 neměl potřebu českého beka vracet do hry, i kdyby byl zdravotně fit. Ale absence Rutty by mohla přispět k možnému trestu pro Barzala.

Friedman si přesto nemyslí, že klíčová postava Islanders bude potrestána dodatečnou stopkou. A že by Barzal chyběl. V základní části suverénně ovládl kanadské bodování týmu, když v 55 zápasech zapsal sedmnáct gólů a osmadvacet asistencí. Ani v play off příliš nezaostává, v 17 duelech má bilanci šesti branek a šesti asistencí.

Kanadské bodování bitev o Stanley Cup má však jiné krále. Jsou z tábora soupeře. Hned pětice hráčů Lightning je totiž v čele. Absolutním vládcem je Nikita Kučerov, který zvládl získat sedmadvacet bodů v pouhých šestnácti utkáních. Hned za ním je střelec Brayden Point, jež táhne úctyhodnou sérii, když dokázal skórovat osmkrát po sobě. Útočí na rekord Reggieho Leache z roku 1976, který dal v play off gól v deseti zápasech v řadě.

Tampa vede 3:2 na zápasy, ale série ještě bude zajímavá. A pátý duel otevřel řadu otázek. Ať už ohledně prodloužení Pointovy série či zdravotního stavu Rutty, ale i Barzalova možného trestu. Teď není řeč ani tak o tom disciplinárním. Dá se totiž očekávat, že pokud nedostane stopku, ze strany Lightning přijde pomsta na ledě. Nebo Tampa na rozdíl od Barzala udrží nervy na uzdě a raději Islanders ztrestá postupem v šestém zápase?

Další střetnutí je na programu ve čtvrtek ráno od 2:00 SEČ.

Kanadské bodování play off

1. Nikita Kučerov 27 (5+22) 2. Brayden Point 18 (13+5) 3. Steven Stamkos 17 (7+10) 4. Alex Killorn 16 (8+8) 5. Viktor Hedman 16 (1+15)

Všichni hráči Tampy Bay, všichni odehráli 16 zápasů