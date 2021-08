Nosek o stěhování do Bostonu: Nejsem v NHL pro peníze. Chci Stanley Cup

Přichází do Bostonu, aby dělal klíčové detaily, ve kterých je výjimečný. Tomáš Nosek si ve Vegas získal respekt za odolnost. Dostane pukem? Spěchá na šití, aby byl zpátky. Bolístky neřeší. Po čtyřech letech mění dres, těší se na Davida Pastrňáka a boj o Stanley Cup. „Když to řeknu možná trochu blbě, nejsem v NHL pro peníze, chci hlavně týmový úspěch,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport Premium, proč se upsal na dva roky Bostonu.

Jen se otevřel trh s volnými hráči a on měl hned místo. Přitom na válečníky ze třetích a čtvrtých formací se většinou dostává na řadu až později. Jenže Tomáš Nosek měl průlomovou sezonu, dovede dělat černou práci, bránit. Když dostane spoluhráče a prostor? Ve Vegas ukázal potenciál jít na čtyřicet bodů, možná výš. Teď by se měl posunout dál v Bostonu. Patří mezi hráče, kteří dovedou víc, než se od nich obecně čeká.

Čekal jste, že všechno půjde tak hladce a brzy budete mít tým?

„Věděl jsem, že to bude jiné než před rokem. Týmy se ozývaly už předem, měly zájem, takže jsem měl radost. Když pak volal Boston, už jsem řešil jen Bruins a Vegas. Chtěl jsem silný tým, který má nejvyšší ambice. Když to řeknu možná trochu blbě, nejsem v NHL pro peníze, chci hlavně týmový úspěch. Jednou jsem se dostal do finále, s Vegas jsme ho prohráli. Je to takový můj kostlivec, chtěl bych dojít až úplně nahoru a Stanley Cup vyhrát. V Bostonu jsem podepsal na dva roky. I když to bude těžké, tak tým je dost silný, abychom to dokázali.“

S Vegas jste už tu šanci necítil?

„Spíš se nedokázalo vyjádřit včas, přede mnou řešilo ještě jiné hráče. Nakonec jim dopadli, takže by mě možná ani třeba nepodepsali.“

Pořád jste ve škatulce hráče, který dovede hrát dobře dozadu, vyhraje buly, pracuje pro ostatní. Když jste z trhu zmizel hned první den, berete to i jako ocenění, že vaši práci děláte dobře?

„Jo, dá se to tak brát. Je to odměna, konečně jsem podepsal dvouletou smlouvu, poslední čtyři roky jsem měl vždycky roční smlouvu, což není zrovna velká jistota. Teď mě můžou samozřejmě třeba vyměnit, ale mám kontrakt na dva roky v NHL, což je super. A ano, je to odměna za to, co jsem si tam i někdy vytrpěl. Párkrát jsem měl dost, v hlavě si říkal, že jdu zpátky. Ale je dobře, jak to nakonec dopadlo.“

Zajímavé je, že z Česka jste odcházel jako produktivní hráč. V NHL získáváte kredit za věci typu, že dostanete pukem do obličeje, rychle vás sešijí a vy se okamžitě vracíte zpět.

„Vždyť mi nic jiného v mé pozici nezbývá. (usměje se) Bojuju o místo každý zápas, každý trénink. Takhle to mám od chvíle, co jsem přišel do Detroitu (v roce 2014). Na váš flek čeká vždycky pár dalších lidí, nechcete, aby vás nějaká rána vyřadila ze hry. Tohle mě opravdu nezastaví. Když můžu, hraju.