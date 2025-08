Šulc odmítl Slavii a ukázal sebevědomí. V Lyonu místo největší hvězdy?

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Z nezbedného floutka z Toužimi se stala obletovaná hvězda ligy. Nejproduktivnější hráč, reprezentant, u něhož se kolikrát řeší i to, v jakých módních brýlích se ukáže na veřejnosti. Pavel Šulc odolal vábení Slavie a chystá se na výzvu do Lyonu. Pravděpodobně splní, co řekl lidem v mateřské Plzni. Pokud přestoupí, tak do jedné z top 5 soutěží. Čekání na správnou nabídku se protáhlo, neobešlo bez nervů, ale sebevědomý klučina se pravděpodobně dočká. Štací v Ligue 1 otvírá další dveře pestré kariéry.

Před třemi lety byl fotbalově na dně. V Plzni ho po spálených šancích na Letné proti Spartě odepsali, byl rád, že může odejít na hostování do Jablonce k oblíbenému kouči Davidu Horejšovi. Dostal nálepku „poděs a palič“, byť v něm trenéři i lidé z fotbalové branže poznávali slibný potenciál.

Jenže Šulce vyhodíte dveřmi a vrátí se oknem. Po ročním hostování v Jablonci vtrhl do plzeňské kabiny obouchanější, silnější. A odhodlanější. Skutečné kvality brzy rozbalil na hřišti. Přirozeně vplul do role lídra, tahouna, který nesleze z placu. Uplynulé dva roky jsou dobře známé – úspěchy v Evropě, pevné místo v reprezentaci, tisíce minut na hřišti i mraky bodů – 33 gólů a 15 asistencí v posledních dvou ligových sezonách hovoří za vše.

Ze Šulce vyrostla výrazná individualita, reprezentant, aktuálně nejlepší hráč ligy. Všem ale bylo jasné, že období růstu v Plzni má své limity. A pokud se má hráč dál posunout, čas nastal před jeho prosincovými 25. narozeninami, v posledním roce platného kontraktu.

Slavia? Jasné ne

Blonďatý univerzál si vysnil angažmá v elitních evropských ligách, ve své vizi neuhnul ani o píď. Společně s vedením Plzně se držel jasného plánu, byť do něj zkoušela hodit vidle Slavia. Trenér Jindřich Trpišovský hráče dlouho obdivně sledoval, do Ligy mistrů si ho maloval v nabušené sestavě plné reprezentantů. V Edenu přemluvili kamarády Jindřicha Staňka a Tomáše Chorého, proč by to nemohlo klapnout do třetice…