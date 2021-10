Posílené Chicago dál trpí, ještě nevedlo ani minutu! Za Detroit zářil teenager

Chicago pod vedením kouče Jeremyho Collitona zažívá nejhorší start za posledních 24 let • ČTK / AP / Nam Y. Huh

Hokejisté Chicaga prožívají nejhorší vstup do sezony NHL za posledních 24 let. V utkání s Detroitem je zdeptal talentovaný Švéd Lucas Raymond (19) svým premiérovým hattrickem • koláž iSport.cz

Před startem sezony NHL se hojně mluvilo o tom, že Chicago tentokrát favoritům hodně zatopí. Nyní se však Blackhawks spíš sami topí. Po šesti odehraných zápasech mají na kontě jediný bod a šest porážek v řadě. Mužstvo, které během léta výrazně posílilo, se navíc v zámoří stalo terčem vtipů za to, že se nedokáže dostat do vedení. Ještě se jim to nepovedlo ani na okamžik! Naposledy tým kouče Jeremyho Collitona schytal doma prohru 3:6 od Detroitu, v jehož dresu se premiérovým hattrickem zaskvěl talentovaný Švéd Lucas Raymond.