Montreal bude mít jedničku draftu. Vyhrál loterii, velký posun pro Devils

Montreal byl největším favoritem na vítězství v loterii, neboť po loňském postupu do finále Stanley Cupu skončil v základní části s nejhorší bilancí ze všech klubů soutěže. Velký posun se při losování podařil New Jersey, jež poskočilo na druhou pozici z páté, která by mu bez loterie připadla na základě konečné tabulky.

Největším favoritem na pozici jedničky draftu je letos kanadský centr Shane Wright, který v minulém ročníku juniorské Ontario Hockey League v dresu Kingstonu zaznamenal v 63 zápasech 32 gólů a 62 asistencí.

Vysoká pozice se očekává pro plzeňského obránce Davida Jiříčka, jenž se probojoval do reprezentačního týmu pro blížící se mistrovství světa. V závěrečném žebříčku skautů byl hodnocen jako čtvrtý nejlepší evropský hráč v poli. Evropskou jedničkou je slovenský útočník Juraj Slafkovský, hvězda olympijského turnaje v Pekingu.