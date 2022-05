Když v kabině sedí tlak. Pro Avs nebo kanadské kluby je úspěch nutností

Do play off NHL postoupilo šestnáct celků. Hráči každého z nich sní o momentu, kdy budou na konci června v kabině juchat s doutníky v ústech vedle stříbrného Stanley Cupu. Nicméně přístup vedení i okolí se výrazně liší. Zatímco třeba v Los Angeles jsou nadšení už jen z účasti v bojích o všechno, Colorado má nad sebou hrozbu další promarněné šance extra silnému kádru navzdory. Kde je tedy tlak na úspěch největší?

Naštvaný seděl a nechal se unést emocemi. Nadával, kroutil hlavou, koukal do země. Nathan MacKinnon, lídr Colorada, se po loňském vyřazení v play off otevřeně vyjádřil, aby zhodnotil další klubový neúspěch pěkně od plic. Natvrdo a narovinu. „Jsem motivovaný i do dalších let, protože jsem ještě vyhrál úplné ho***,“ řekl tehdy na tiskové konferenci po vyřazení ve druhém kole. „Už loni jsme měli šanci pohár vyhrát, letos jsme měli nejlepší tým v lize. Ale nedokázali jsme to poskládat dohromady. Budeme lepší,“ dodal.

Jistě, každý tým, který postoupí do play off, chce zvítězit. Ale nenechte se zmást, tlaky na organizace jsou jiné. Někde se do vyřazovacích bojů dostaly nečekaně a už samotná klubová přítomnost je úspěchem. Zato o dům dál vědí, že teď je díky ideálnímu věku tahounů šance na zisk grálu větší než jindy a byla by obrovská škoda ji promarnit.

Třeba již zmíněné Colorado trochu připomíná Tampu zhruba v roce 2018, tedy ve smyslu všeobecného očekávání. Tým je našlápnutý, má pod skvělými kontrakty elitní borce, kádr má hloubku i zkušenost. Generální manažer Joe Sakic navíc dovede „okrást“ soupeře a přivést hráče, kteří se v Denveru chytnou. Jenže co naplat, největší úspěchy jeho éry jsou stále jen druhá kola play off.

Na rozdíl od Tampy, která nakonec obrovský hráčský talent přetavila do dvou po sobě jdoucích úspěchů, je juchání Avalanche v nedohlednu. Avšak nyní, když Sakicova družina zvládla i třetí zápas prvního kola proti Nashvillu, fandové věří, že to konečně přijde. „Nastal náš čas,“ čtete často na sociálních sítích.

Uvědomují si to i hráči. „Věřím, že hokejoví bohové odměňují za tvrdou práci,“ řekl třeba hvězdný Cale Makar. „Na některé týmy se ani netřeba ptát, tohle je letos jasný favorit,“ řekl jeden z generálních manažerů pro web The Athletic v anonymním dotazníku, kde se hodnotily šance týmů na celkové vítězství.

Podobně hutná atmosféra očekávání panuje i v Torontu, kde se nevyhrála jediná série v play off od roku 2004. Na Stanley Cup slavná značka čeká dokonce od roku 1967. Nejdéle v historii NHL. Nejde jen o to, že obrovský zájem médií a příznivců je v kanadském městě běžnou věcí, ale teď je ještě vystupňovaný do extrému po loňském fiasku v prvním kole proti rivalovi z Montrealu. Napětí se stupňuje, partička okolo snajpra Austona Matthewse už jednoduše musí úspěch doručit. Na žádný jiný celek není kladeno takové břemeno.

„Cítím se kvůli nim špatně. Tenhle rok mohou být vynikající, ale naprosto v poklidu mohou prohrát v prvním kole a ani to přitom tolik nebude jejich chyba,“ poukázal anonymně další z generálních manažerů na fakt, že hned v prvním kole Maple Leafs hrají proti obhájci z Tampy. „Mají tu nejtěžší možnou cestu ke Stanley Cupu, je to až šílené,“ doplnil druhý.

Přitom další vypadnutí hned na startu může silně zatřást s vedoucími pozicemi v klubu. Ve hře je setrvání prezidenta Brandona Shanahana, generálního manažera Kylea Dubase, nebo trenéra Sheldona Keefa.

Zároveň by se tak však vyjasnilo, zda strategie pojmenovaná „Shanaplan“ po prezidentu Shanahanovi, kdy si klub sám vychová hlavně ofenzivní mladé hvězdy z draftů a zbytek se vyřeší potom, může nést úspěch. Prozatím se tak nestalo a jak již bylo zmíněno, v cestě nyní stojí Lightning. Tedy celek, kde o žádném velkém nátlaku nemůže být řeč. Když totiž vyhrajete dva Stanley Cupy v řadě, hraje se podstatně uvolněněji.

A dál? Pro Floridu by bylo vypadnutí hned na první překážce jménem Washington obrovským fiaskem. Panthers jsou jedním z nejlepších týmů a vedení očekává, že Aleksander Barkov dovede získat první sérii po šestadvaceti letech. A pak je tu Edmonton, kde se tlak objevuje už jen proto, že se v tamním dresu prohání nejlepší hokejista světa Connor McDavid a s ním i Leon Draisaitl. Pokud nepřijde progres, což v těchto případech znamená alespoň finále konference, lze mluvit o velkých zklamáních a nenaplněných snech.