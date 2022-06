Jiříček: Draft bude velký hukot! Podle expertů se rýsují Flyers a Columbus

Po zabrzděné sezoně se na jaře zase rozjel. Zranění kolena z dvacítek ho zkraje ledna vyřadilo na tři měsíce. Závěr extraligy už nestihl, nicméně David Jiříček si poté vybojoval místo ve výběru Kariho Jalonena pro mistrovství světa ve Finsku. „Počítal jsem, že budu v nároďáku chvíli, odmakám to a ukážu všem, že jsem zpátky. I vzhledem k blížícímu se draftu NHL jsem chtěl dát najevo, že jsem zdravý a nachystaný,“ líčil 18letý talent.

Na šampionátu naskočil do pěti utkání, dal gól Velké Británii a nakonec přivezl bronzovou medaili. „Vedla k ní dlouhá, ale nakonec sladká cesta. I já jsem si chvíli myslel, že sezona pro mě končí brzy...“ připustil David Jiříček během setkání s novináři v Plzni. Začátkem července ho čeká odvod do NHL. Podle předpovědí by měl přijít na řadu mezi prvními pěti hráči.

Kombinovaných testů nadějí letošního draftu se jako jiní v minulých dnech nestihl zúčastnit. „Největší roli hrála termínová kolize. Domluvili jsme se, že tam nepojedu. Stejně bych dělal jen pohovory. A když tým bude chtít, udělají se přes zoom nebo přímo až pak těsně před draftem v Montrealu,“ upřesnil.