TOP hráči NHL stále k mání: šampion, železný muž či až moc drahý Subban

Už necelý týden je otevřený trh s volnými hráči NHL a k mání jsou stále zvučná jména • FOTO: koláž iSport.cz Uplynul již skoro týden od chvíle, kdy se otevřel trh s volnými hráči NHL. A na seznamu dostupných jmen zámořské kluby stále najdou celou řadu hokejistů, kterými by mohli zkvalitnit své kádry. S některými z nich je ale pro řadu manažerů bezpochyby obtížné dohodnout se na smlouvě. Důvodem mohou být náramně vydařená minulá sezona, náročné podmínky od hráčů či agentů, ale i pořád vysoká tržní hodnota. V článku iSport.cz se podívejte na stále nerozebrané žhavé zboží na trhu.

Evan Rodrigues útočník (Kan.)

věk: 28

poslední klub: Pittsburgh Penguins

minulá sezona

základní část: 82 zápasů, 43 bodů (19+24)

play off: 7 zápasů, 5 bodů (3+2)

platový strop: 1 000 000 dolarů V Pittsburghu udělal parádní skok. Minulá sezona byla pro osmadvacetiletého Kanaďana bezpochyby zatím nejpovedenější v kariéře v NHL. Odehrál 82 zápasů, ve kterých hrál většinou po boku kapitána Sidneyho Crosbyho. Právě i tento fakt mohl mít velký podíl na Rodriguesově bodové explozi, při které nasbíral 43 bodů. Mimochodem v předminulém ročníku si jich připsal pouhých 14 (7+7)! Prodlouží kontrakt s Penguins? Místo pod platovým stropem by ještě teoreticky bylo. Bývalý hráč Buffala si ale jistě říká o lepší odměnu.

P. K. Subban obránce (Kan.)

věk: 33

poslední klub: New Jersey Devils

minulá sezona

základní část: 77 zápasů, 22 bodů (5+17)

bez play off

platový strop: 9 000 000 dolarů Bezpochyby nejdražší zboží na trhu volných hráčů NHL. Dá se však zkušený Kanaďan zařadit i mezi to nejkvalitnější? Už ne tak docela. Po třicítce šel vítěz Norris Trophy pro nejlepšího beka sezony 2017-18 s výkony pořádně dolů. Poslední tři sezony v New Jersey, se kterým si ani jednou nezahrál play off, je hodně nevýrazný, za což byl i vzhledem k hodnotné smlouvě dost kritizován. Olympijskému šampionovi ze Soči nyní končí kontrakt, který před osmi lety podepsal ještě v Montrealu. Pokud Subban sleví ze svých nároků, nejeden zájemce by se jistě našel. Stejně produktivního zadáka, kterým kdysi byl, už ale nečekejte.

Phil Kessel útočník (USA)

věk: 34

poslední klub: Arizona Coyotes

minulá sezona

základní část: 82 zápasů, 52 bodů (8+44)

bez play off

platový strop: 8 000 000 dolarů Byť za minulý ročník s Coyotes v poklidu nasbíral celkem 52 kanadských bodů, jde obzvláště u amerického veterána o dost zavádějící číslo. Dvojnásobnému vítězi Stanley Cupů, který pravidelně útočil na hranici 30 gólů za sezonu, se totiž poprvé během kariéry v NHL stalo, že nenastřílel ani deset branek. Byť má majitel Bill Masterton Trophy nejlepší léta za sebou, pořád dokáže být platnou posilou. I rodák z Madisonu ale rozhodně musí s odměnou níž. Pokud tak učiní a najde si angažmá, je víc než pravděpodobné, že v nové sezoně překoná Keitha Yandla a stane se hráčem s nejvíce odehranými zápasy v řadě. Momentálně má železný Kessel na kontě 982 startů v NHL bez pauzy.

Danton Heinen útočník (Kan.)

věk: 27

poslední klub: Pittsburgh Penguins

minulá sezona

základní část: 76 zápasů, 33 bodů (18+15)

play off: 7 zápasů, 3 body (3+0)

platový strop: 1 100 000 dolarů Další hráč, který se za minulou sezonu zvedl v Pittsburghu. U Penguins navázal kanadský forvard na produktivní roky v Bostonu, se kterým si před třemi lety zahrál finále Stanley Cupu. 18 gólů z posledního ročníku je zatím nejlepším Heinenovým střeleckým počinem v NHL. Další branky za Pens ale nepřidá. Od vedení klubu nedostal kvalifikační nabídku. Dá se ovšem očekávat, že nového angažmá za podobnou odměnu se dočká.

Patrice Bergeron útočník (Kan.)

věk: 36

poslední klub: Boston Bruins

minulá sezona

základní část: 73 zápasů, 65 bodů (25+40)

play off: 7 zápasů, 7 bodů (3+4)

platový strop: 6 875 000 dolarů U člena prestižního Triple Gold Clubu vlastně zůstává takřka všechno stejné jako v posledních měsících. Dlouholetý lídr Bostonu řeší pořád pouze dvě možnosti – pokračování v Bostonu či konec kariéry. Momentálně by měl být brzy sedmatřicetiletý centr blíž k první variantě, jelikož vedení Bruins intenzivně pracuje na nové smlouvě pro spoluhráče Davida Pastrňáka a zároveň také na návratu někdejšího parťáka Davida Krejčího. Nic to ale nemění na tom, že je Bergeron rovněž zařazen na listině volných hráčů, kde se řadí mezi stále kvalitní hokejisty.

Nino Niederreiter útočník (Švýc.)

věk: 29

poslední klub: Carolina Hurricanes

minulá sezona

základní část: 75 zápasů, 44 bodů (24+20)

play off: 14 zápasů, 5 bodů (4+1)

platový strop: 5 250 000 dolarů Má za sebou nejzdařilejší sezonu za posledních pět let. Švýcarský tahoun, který má na kontě dvě stříbrné medaile z mistrovství světa, se Carolině osvědčil hlavně jako střelec. V Hurricanes byl třetím nejlepším snajprem týmu. Na nové smlouvě v klubu z Raleigh se ale zatím nedohodl, byť se v zámoří mluví o tom, že Canes o brzy třicetiletého rodáka z Chur stále stojí. Měli by si ale pospíšit. Niederreiter jako silový útočník by se totiž náramně hodil i jiným týmům, které by předložily adekvátní nabídku. .

Sonny Milano útočník (USA)

věk: 26

poslední klub: Anaheim Ducks

minulá sezona

základní část: 66 zápasů, 34 bodů (14+20)

bez play off

platový strop: 1 700 000 dolarů Zatím největšího prostoru v NHL využil parádně. Amerických forvard v barvách Ducks rozhodně nezapadal. V trápícím se týmu, který se loučil s končícím lídrem Ryanem Getzlafem, patřil k oporám. Na dlouhou dobu si budou fanoušci Milana pamatovat hlavně jako hráče, který skóroval po neuvěřitelné nahrávce od Trevora Zegrase zpoza branky. Ani zdařilý ročník ale GM Anaheimu Patu Verbeekovi nestačil a bývalému hráči Columbusu neposkytl kvalifikační nabídku. Po více jak dvou letech se tak zřejmě pokusí prosadit v jiné organizaci.

Paul Stastny útočník (USA)

věk: 36

poslední klub: Winnipeg Jets

minulá sezona

základní část: 71 zápasů, 45 bodů (21+24)

bez play off

platový strop: 3 750 000 dolarů Věk nezastaví, znovu ale dokázal všem, že na NHL stále má. Byť se syn slovenské legendy Petera Šťastného, který má americký i kanadský pas, nedostal s Winnipegem do play off, na ledě byl pořád platným hráčem hlavně směrem dozadu. Po třech letech se navíc rodákovi z Québecu podařilo překonat hranici 40 bodů. I když v prosinci oslaví už 37. narozeniny, hráč s bohatými zkušenostmi by se jistě některému týmů plnému mladíků určitě hodil. V zámoří se mluví o tom, že Stastny na podobnou příležitost čeká. A nespěchá. Na listině volných hráčů NHL si tak může bývalý útočník Colorada, St. Louis či Vegas počkat i déle.

John Klingberg obránce (Švéd.)

věk: 29

poslední klub: Dallas Stars

minulá sezona

základní část: 74 zápasů, 47 bodů (6+41)

play off: 7 zápasů, 1 bod (0+1)

platový strop: 4 250 000 dolarů Dost možná nejlepší obránce, který se v létě objevil na trhu volných hráčů NHL. O tom, že se švédskému ofenzivně laděnému zadákovi chce pryč z Dallasu, bylo jasno už v průběhu minulé sezony, kdy žádal vedení Stars o výměnu. Tehdy odchod nevyšel, nyní jako „free agentovi“ už ale dvojnásobnému mistrovi světa nic nebrání ke změně angažmá. Jako žádané „zboží“ s podpisem nespěchá, chce zvolit nejlepší nabídku. Ve spojitosti s Klingbergem se každopádně nyní mluví především o třech klubech – Seattlu, Detroitu a Ottawě. Všem by se prvotřídní bek hodil a hlavně nemají problém s místem pod platovým stropem.