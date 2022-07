Analýza hvězd v trejdu: Tkachuk vás překvapí, Huberdeau má slabinu

Největší výměna v éře platových stropů! I takto by se bez nadsázky dala nazvat ta páteční mezi Calgary a Floridou. Ještě nikdy za posledních 17 let nebyli do jednoho trejdu zahrnuti dva hráči po sezoně, v níž oba nasbírali 100 a více bodů. I proto jde o šok pro mnoho fanoušků NHL. Není divu. Jak trejd, zahrnující superhvězdy Matthewa Tkachuka a Jonathana Huberdeaua, vidí hokejoví analytici?