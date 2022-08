Nová dynamická dua NHL: smrtící pár v Ottawě, zeď nářku či švýcarští lídři

Jaké nové tandemy vezmou NHL útokem? V nadcházející sezoně se bude rozhodně na co těšit například v Ottawě, Columbusu či na Floridě • FOTO: koláž iSport.cz S otevřením trhu s volnými hráči v NHL každoročně dochází k řadě zajímavých podpisů a výměn. Nynější léto není výjimkou. Jaké nové tandemy vezmou ligu útokem? S kým by si mohli Matthew Tkachuk, Johny Gaudreau nebo Brent Burns padnout v nových klubech do noty? A co ukáže Dominik Kubalík v Detroitu? Podívejte se na prognózu iSport.cz.

Matthew Tkachuk a Aleksandr Barkov (Florida Panthers) V Calgary prožil Matthew Tkachuk (24), co se bodů týče, nejbohatší sezonu (42+62). Z chladného severu se přestěhoval na prosluněné floridské pláže, kterým na kráse ubírá snad jen stín úspěchů souseda z Tampy Bay. Na Floridě podepsal osmiletý kontrakt za 76 milionů dolarů. Levoruký, nesmírně šikovný křídelník nejspíš zapadne po bok Aleksandra Barkova (26). Oba patří mezi to nejlepší, co může liga ohledně všestrannosti nabídnout. Tkachuk v minulé sezoně při hře pět na pět vynikal hrou dopředu, i plněním defenzivních povinností. Díky tělesné stavbě a kreativitě zakončení patří mezi nejefektivnější hráče v předbrankovém prostoru. Skvěle se dokáže odlepit od obránce a vytvořit si prostor pro zakončení, vyniká v tečování kotoučů. K tomu připočtěte parádní střelu zápěstím. Stejně tak Barkov dlouhodobě patří k nejlépe bránícím forvardům, s Tkachukem by si mohli sednout. Před rodákem z Arizony však nestojí lehký úkol. Mimo jiné má nahradit Jonathana Huberdeaua, jehož největší předností je tvoření hry. Tkachuk má naopak větší sílu v obranném pásmu, což je příslib pro play off. Jedno je jisté, fanoušci Floridy se mají rozhodně na co těšit.

Johnny Gaudreau a Patrik Laine (Columbus Blue Jackets) Johnny Gaudreau (28). Jméno, které bylo před otevřením trhu s volnými hráči skloňováno snad nejvíc. Mnoho týmů mělo zájem o služby rodáka z New Jersey, jenž si v minulé sezoně za Calgary připsal 115 bodů (40+75). Přehled o hře a schopnost dostávat své spoluhráče do gólových situací dělá z amerického pointmakera jednoho z nejlepších hráčů na křídle v lize. Těchto předností by měl skvěle využít Patrik Laine (24), který už je před vstupem do své sedmé sezony v NHL etablovaným střelcem. Zpochybňovat Laineho střelecký talent nelze. Byť v posledních letech, vlivem zranění a také snahy bývalého trenéra Johna Tortorelly přetvořit jej z ryzího střelce na komplexního hráče, nedosahoval takových gólových porcí. S příchodem nahrávače Gaudreauova kalibru by měl znovu atakovat metu čtyřiceti gólů. Pokud zůstane zdravý, ve hře pro finského útočníka bude i magická padesátka, na kterou ve své kariéře zatím nedosáhl. Otázkou zůstává, který centr bude nastupovat mezi maličkým Gaudreauem (175 cm) a obrem Lainem (196 cm). Nabízí se forvard spíše defenzivního rázu v podobě Boona Jannera (29), který umí rozdat hit a rád chodí do předbrankového prostoru, z čehož pramení většina gólů kanadského hokejisty. Další možností je teprve devatenáctiletý rodák z Columbusu Cole Sillinger. Ve své první sezoně v NHL ukázal, že je připravený hrát dospělý hokej. Prezentoval se dobrou hrou na obou koncích kluziště, rychlou a především přesnou střelou zápěstím. Ať už trenér Blue Jackets Brad Larsen vybere kteréhokoli z dostupných centrů, dvojice Laine-Gaudreau bude mít ambice dostat Columbus zpátky do bojů o play off.

Alex DeBrincat a Claude Giroux (Ottawa Senators) Z režimu přestavby se Ottawa pomalu ale jistě posouvá směrem k pozicím, které by jí na jaře měly zaručit prodloužení sezony. Nově se Senators rýsuje duo Alex DeBrincat (24) a Claude Giroux (34). První přišel prostřednictvím výměny s Chicagem, někdejší dlouholetý kapitán Flyers podepsal jako volný hráč. Střelců DeBrincatova kalibru byste v lize moc nenašli, stejně tak Giroux stále patří mezi špičku ligových playmakerů. Především z těchto důvodů by společně mohli tvořit smrtelnou dvojici, ať už v přesilovce či při hře pět na pět. Oba jsou praváci, ale mohli by si vyhovět. Někdejší snajpr Blackhawks dokáže hrát obě křídla a zkušený Kanaďan může pendlovat mezi centrem a pravým křídlem. DeBrincatovou největší zbraní je střela. Přestože má jen 170 centimetrů, jeho ranám nechybí potřebná razance. V přesilovce Senators by se měl usadit na levém kruhu, kde by nejlépe využil obávanou ránu z první. Giroux by měl mít společně s obráncem Thomasem Chabotem (25) za úkol distribuci kotoučů. Do formace by k DeBrincatovi s Girouxem pasoval dvacetiletý mladíček z Mannheimu - Tim Stützle. Disponovali by velkou rychlostí, kvalitou nahrávek a elitním zakončením. Otázkou je, jak by si vedli při hře v obranném pásmu. Všichni tři jsou obrovskými ofenzivními motory, ale při hře dozadu by nemuseli stačit.

Brent Burns a Jacob Slavin (Carolina Hurricanes) Vítěz Norris Trophy, ceny pro nejlepšího obránce z ročníku 2016/17, se po dlouhých jedenácti letech v dresu San Jose přesouvá na opačné pobřeží, kde bude hájit barvy Caroliny Hurricanes. Většina hokejových fanoušků na Brenta Burnse již zanevřela, že už je za zenitem. Přestup do týmu, který má nejvyšší ambice, by ale mohl v sedmatřicetiletém matadorovi znovu naplno zažehnout ofenzivní oheň. Rodák z Barrie byl celou kariéru v NHL útočně laděným pravým obráncem, slušnou řádku zápasů dokonce odehrál i v útoku. Stále je dobrým bruslařem a Burnsův ice-time přesahuje 20 minut. Má nebezpečnou střelu od modré a rád si sjede do slotu, odkud umí uplatnit střelu zápěstím. Ideálním parťákem do obrany by mu měl být Jacob Slavin (29). Americký bek patří do absolutní defenzivní špičky. Noční můra útočníků. Jako by mezi nimi a útočným pásmem stála cihlová zeď. V již uplynulém play off povolil soupeřům úspěšné zavezení kotouče jen v 35 % všech pokusů. V tomto ohledu si vedl nejlépe ze všech obránců. Práce s hokejkou, osobní souboje, čištění předbrankového prostoru. Slavin vše zvládá bravurně a přitom i čistě. V minulé sezoně si odseděl pouze deset (!) minut na trestné lavici. Burnsova ofenziva a Slavinova skálopevná defenziva půjde v Carolině k sobě. Mohli by být jednou z nejlepších obranných dvojic v lize.