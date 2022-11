Čeští muži s maskou v NHL: chybí jedničky, Rittich jeden z nejhorších

Zažívá nejlepší období své kariéry. V posledních třech sezonách patřil mezi vůbec nejlepší náhradní gólmany v celé NHL, když v ani jednom ročníku nepustil za svá záda více puků, než by se očekávalo. Pokud by na starší výkony dokázal navázat i v tomto ročníku, má obrovskou šanci získat post brankářské jedničky v jednom z nejlepších klubů NHL.

V posledních dvou sezonách si tedy Mrázek prožil divokou výkonnostní houpačku. Co ho čeká teď? Chicago by mělo patřit mezi nejslabší celky NHL. On hlavně potřebuje zůstat fit.

Vítek Vaněček (New Jersey Devils)

Byl vytrejdován z Washingtonu do New Jersey, kde měl skvělou přípravu a má slušnou pozici se stát brankářem, který odchytá víc zápasů. Své výkony v uplynulém ročníku vylepšil a u Devils doufají, že svoji vzestupnou tendenci udrží i v současné sezoně. New Jersey plánují řežbu o postup do vyřazovacích bojů a k tomu bude právě potřebovat, aby Vaněček zapsal pozitivní hodnoty v chycených gólech nad očekávání. Pokud se mu to povede, bude to poprvé v kariéře. Na záda mu dýchá MacKenzie Blackwood, který si chce post jedničky urvat zpátky pro sebe.