Morrissey válí jak Norrissey. Bek Jets prožívá masivní průlom po ztrátě otce

Zažehli trysky a na obloze za nimi zůstává jen bílá čára. Winnipeg Jets se na přelomu roku rozletěli nadzvukovou rychlostí. Je tu ještě další důvod, proč se do poněkud zapadlé Manitoby upírá tolik pozornosti. Josh Morrissey v předchozích šesti sezonách moc nejiskřil. Teď sedmadvacetiletý obránce bodově táhne svůj tým. Poprvé ho vybrali do sestavy pro All-Star Game, mluví se o něm jako o jednom z hlavních uchazečů o trofej pro nejlepšího beka NHL. Dostal i výstižnou přezdívku – Norrissey.

V předchozích sedmi letech nedostal při volbě na Norris Trophy ani hlas. Teď bývá Josh Morrissey zmiňován ve společnosti největších favoritů jako znovuzrozený Erik Karlsson, který už Norris Trophy získal dvakrát, její poslední vítěz Cale Makar, Adam Fox či Rasmus Dahlin.

Morrissey je stejně platný na obou stranách hřiště. Patří k nejspolehlivějším bekům ligy do defenzivy, rozvášnil se ve hře dopředu. Do nočního utkání s Vancouverem posbíral 46 bodů (7+39) v 39 partiích, dávno překonal svá maxima v produktivitě a asistencích.

Od začátku sezony válí, prošel sériemi, kdy mu připisovali jednu čárku za druhou. Nejdelší šňůra, kdy nahrál na gól, trvala jedenáct zápasů. Byla šestá nejdelší v historii NHL, stal se teprve desátým obráncem, jemuž se to povedlo. V přesilovkách už Morrissey nasbíral 18 bodů, v týmu se mu vyrovnal jen útočník Kyle Connor. Se čtyřmi vítěznými trefami se dělil mezi beky o prvenství s Rasmusem Anderssonem z Calgary.

Za svůj vzestup hodně vděčí novému kouči Ricku Bownessovi. „Od našeho prvního pohovoru říkal, že ví, co ve mně je, a v podstatě mě vyzýval, abych to ze sebe chtěl vymáčknout a posunout svoji hru na novou úroveň. Ponoukal mě, abych hrál víc agresivně, celá naše obrana, abychom byli víc ve hře. Jediné, co si přejete, je, aby vám trenér věřil, a taky, abyste tomu sami dávali co nejvíc a našli prostor pro zlepšení. Myslím, že mi to opravdu pomohlo,“ líčil Morrissey.

Bowness ho znal jako soupeře, ať už vedl celek Dallasu (2018-21), nebo dělal asistenta v Tampě (2013-18). „Už tehdy mě zaujal. Výborný bruslař s elitním hokejovým IQ, hodně šikovný. Když jsem přišel, řekl jsem mu, jakého Joshe Morrisseyho chci vidět. Beka, proti kterému jsem léta trénoval a jehož projev se mi líbil. A to z něj společně dostaneme,“ líčil sedmašedesátiletý kouč.

Jen tak odněkud Morrissey nespadl. Patřil k nejlepším bekům juniorské WHL, jednou nasypal za sezonu 28 gólů, dvakrát hrál za kanadský tým na šampionátu dvacítek, v roce 2015 získal zlato a byl zvolen do all stars turnaje. Bruslil a rozdával puky jak Paul Coffey.

V předchozích sezonách však v NHL zažil večery, kdy přání dotknout se hvězdné oblohy byla hodně vzdálená. Když se cítil na dně jako hráč, byl dlouho zraněný nebo se vyrovnával se ztrátou otce, který předloni zemřel na rakovinu.

Jakmile mu minulý čtvrtek kouč Bowness oznámil, že příští měsíc poletí na All-Star Game na Floridu, vzpomínal na něj taky. „Během kariéry i v životě procházíte vzestupy a pády. Někdy jsem měl daleko k tomu, abych se dostal až sem. Není to dlouho, co táta odešel. Pořád se s tím vyrovnávám. Není tady, ale vždycky myslel na to, čeho můžu dosáhnout. Jsem si jistý, že by byl pyšný a že se shora dívá,“ řekl.

Spolehlivost v defenzivě a skok v produktivitě zajistily Morrisseymu zaslouženou pozornost a publicitu. Mluví se o něm jako o uchazeči o Norris Trophy. Už podle ní dostal novou přezdívku Norrissey. „Je to sranda, fanoušci našeho týmu se toho chytli. Samozřejmě je čest být vůbec zmiňován v téhle souvislosti. Ať už to někdo myslí s nadsázkou, nebo doopravdy,“ uvedl.

Bez ohledu na to, jestli nakonec v hlasování novinářů vyhraje, nebo ne, po hluchých sezonách prožívá masivní průlom a ještě neskončil. S tímhle tempem se klidně může přiblížit stovce bodů. „Pomohlo mi, že jsme jako tým začali dobře. Sezona je ještě dlouhá, zbývá spousta času a taky věcí, na nichž musím zapracovat, abych byl dál součástí těchhle debat. Žene mě to dál. Možná jsem se změnil herně, ale povahu mám pořád stejnou. Chci se zlepšovat každý den,“ dodal Morrissey.