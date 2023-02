Obří přestup na obzoru? Kane září před uzávěrkou a v NHL láká velikány

Do konce týdne má být jasno. Kane, který s Blackhawks pojí celou dosavadní kariéru a v tradičním klubu upekl tři Stanley Cupy, stojí před složitým soudem. Jeho tým prochází krutou fází přestavby, zobchodovat druhého nejúdernějšího hráče v historii organizace by se generálnímu manažerovi Kylemu Davidsonovi tuze hodilo. Jenže je tu háček.

Američan má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, čeká se na jeho pokyn. Vedení smí začít pořádně jednat až ve chvíli, kdy obávané křídlo uzná, že chce jinam. Chicago navíc dle informací ze zámoří nedostane na výběr z dlouhého seznamu týmů. Bude pracovat s jednou exkluzivní destinací.

„Zatím vážně nevím. Jinak bych se už rozhodnul,“ říkal nedávno Kane v rozhovoru pro The Athletic. „V posledních týdnech probíhají mezi mnou a klubem diskuze téměř na denní bázi. Já se snažím nemyslet na nic jiného než na další zápas.“

Produktivita by jeho slovům vskutku odpovídala. Žhavá forma, až pod ním taje led. Ale že by schopný kanonýr opravdu nevěděl, kam směřovat své kroky? Vždyť ještě nedávno vůbec neskrýval ambici zahrát si za Rangers, ti ovšem před dvěma týdny získali ze St. Louis Vladimira Tarasenka.

„Když jsem o té novince slyšel, určitě jsem nebyl nejšťastnější. Rangers jsou týmem, který z pochopitelných důvodů budí pozornost,“ přiznal Kane skrze NBC Sports. Jeho jednání s newyorským klubem navíc tehdy dosahovala pokročilejší fáze.

O svých dalších úvahách od té doby spíše mlží. „Je to pro Patricka složité rozhodnutí. To si uvědomujeme, takže mu necháváme volnost. Pak se nějak zařídíme,“ tvrdí manažer Davidson.

Jisté varianty se nabízí, ani Rangers ještě nepatří mezi vyloučené lokality. Účetní v New Yorku by se sice pořádně zapotili, přesto Kanea do platového stropu vmáčknout mohou. Přestupu by se musely zúčastnit tři týmy, které by si přerozdělily monstrózní plat v hodnotě 10,5 milionu v poměru 50 % pro Chicago, po 25 % pak pro další kluby. A kdyby „Velké jablko“ opustil Vitalij Kravcov a Jake Leschyshyn, stačilo by Rangers za Kanea vysázet 2,625 milionu dolarů. Příhodnou cenovku mohou získat, pakliže nabídnou hned několik výběrů v draftu.

Patrick Kane a poslední čtyři zápasy v NHL Dallas venku 4:3 2+1 Vegas doma 3:2 po nájezdech 0+1 Torotno doma 5:3 3+1 Ottawa venku 4:3 v prodloužení 2+0

Rozhodnutí kam dál ovlivňují také Kaneovi příbuzní. Třeba táta za ním jezdí z Buffala na většinu domácích zápasů. Těžko si představit, že by mu syn zcela zmizel z očí. „Rodinnou situaci Patrick zvážit musí. Když jste s jedním týmem takovou dobu a máte odejít, hlavou se vám ženou různé myšlenky. Co bude? Vstupujete do neznáma,“ ví moc dobře Claude Giroux, který vloni řešil ožehavé dilema, když coby ikona Flyers zamířil na Floridu.

Kane mimo Rangers už prokazatelně vzbudil zájem Caroliny nebo Dallasu. Edmonton údajně sonduje hned na dvou frontách a kromě Chicaga oslovil ještě San Jose, které nabízí jinou ligovou osobnost – obránce Erika Karlssona. Svůj útok na Stanley Cup by mohlo prostřednictvím zisku Kanea zintenzivnit Vegas, jemuž navíc chybí zraněný kapitán Stone.

Finální rozhodnutí je ovšem stejně v režii čtyřiatřicetiletého křídelníka. Možná, že jeho bomba v prodloužení proti Golden Knights byla skutečně symbolickým sbohem v hale United Center. A třeba taky ne. Nikdo neví.

„Byl zvyklý na úplně jiný tým. Přesto si zatím ani jednou nestěžoval. Dělá vše, co po něm žádáme. Vlastně mnohem víc,“ cení si kouč Hawks Luke Richardson. „Nejspíš teď nechce být uprostřed přestavby. Rád by pokaždé vyhrával,“ tuší někdejší parťák z ofenzivy a současný hráč Ottawy Alex DeBrincat.