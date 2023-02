Posila jako hrom. O'Reilly už Toronto rozparádil hattrickem: Nezdá se mi to?

To byla noc! O'what a night! Ryan O'Reilly brzy našel správnou chemii. Za pět dnů od výměny ze St. Louis si s týmem Toronta nestihl ještě ani pořádně zatrénovat, přesto září. Do druhé lajny mezi Johna Tavarese a Mitchella Marnera zapadl jako ostrý náboj do pušky. V noci na středu nastoupil za Maple Leafs potřetí od pátečního megatrejdu. V Buffalu nasypal hattrick, připsal si čtyři body. „Jo, trochu šílené, ale taky tam bylo hodně adrenalinu,“ přiznal 32letý centr.

Nový hvězdný útočník Toronta napřed z prvních dvou střel během 37 sekund dvakrát skóroval. Po osmi minutách nabil Johnu Tavaresovi na další zásah. V hledišti seděla spousta fanoušků Maple Leafs, kteří do Buffala dorazili přes hranice. Bylo jich požehnaně. „Go, Leafs, go!“ burácel modrobílý dav. V závěru na led naházeli čepice. Ryan O'Reilly trefou do prázdné branky přidal svůj třetí gól. Završil úžasný čtyřbodový večer a dorazil jeden ze svých bývalých týmů.

Všestranný centr prožívá divoký týden, ale tohle pro něj byl tak trochu návrat domů. V Sabres působil dvě sezony, než ho v červenci 2018 vyměnili do St. Louis za útočníka Tage Thompsona. „Stejně mi přišlo poněkud bláznivé obléct tenhle dres a hrát zrovna tady za tenhle tým,“ přiznal rodák z Clintonu v kanadském Ontariu.

„Občas se musím štípnout, jestli se mi to nezdá. Ale je to ohromně vzrušující. Všechno jde v rychlém sledu. Skočil jsem do toho rovnou. Spousta zápasů, ještě jsem ani neměl jediný klasický trénink s mužstvem, což je trochu divné. Těším se, až budeme doma a všechno si to sedne,“ pokračoval O'Reilly.

Hned v následující sezoně po příchodu z Buffala se St. Louis vybojoval Stanley Cup a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Po trojsměně do Toronta, kam přišel s dalším centrem Noelem Acciarim a jež zahrnovala ještě tým Minnesoty, se chytil okamžitě. A výrazně pozvedl šance Maple Leafs před rozhodující fází sezony. Opravdu. O'Reilly, dá se říct.

Útok s O'Reillym v zápase proti Buffalu Ryan O'Reilly - 3+1 John Tavares - 1+3 Mitchell Marner - 0+5

Hned v sobotu proti Montrealu (5:2) se uvedl asistencí, v úterním utkání na ledě Buffala se blýskl bilancí 3+1. Bodoval v pátém ze šesti utkání, v nichž nastoupil po nedávném návratu po zranění, které utrpěl na konci minulého roku. Zároveň dal své první góly za Toronto.

„Určitě je to lepší pocit, než kdyby se to stalo v nějaké jiné hale,“ uvedl. „Rozhodně se tady cítím trochu líp než jinde. Už jen vyjet tu na led a přispět k vítězství, poprvé mi to tam spadlo. Vážně dobrý pocit. A výhra je výhra,“ uvedl O'Reilly.

Zaskvěli se i jeho noví parťáci z útoku. John Tavares k jednomu zásahu přidal tři asistence, Mitchell Marner se podílel na pěti gólech. Jeho pět asistencí znamenalo vyrovnání klubového rekordu při utkání venku, o který se dělili Pep Kelly, Babe Pratt a Börje Salming. Všichni tři včetně O'Reillyho si už v úvodní části připsali po třech bodech. Bylo to poprvé, co se něco takového povedlo trojici hráčů Maple Leafs.

O'Reilly je ve 32 letech v nejlepším věku, má neocenitelné vůdčí schopnosti a zkušenosti z velkých bitev play off. Dovede táhnout ofenzivu, stejně jako bránit. Od roku 2018 až do svého odchodu do Kanady byl s 97 góly druhým nejlepším střelcem Blues a za stejnou dobu taky jejich druhým nejproduktivnějším hráčem. Do torontské sestavy zapadl parádně.

„Od začátku hráli parádní hokej, je znát, že si dokážou vyhovět. Byli dominantní, přitom všichni hráli týmově. Tentokrát zářili oni, příště to může vyjít Matthewsově lajně. Útoky Kämpfa a Acciariho si vedly skvěle do obrany. Samozřejmě jsem rád, že si to tak sedlo,“ hodnotil po utkání spokojený kouč Sheldon Keefe.