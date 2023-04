SESTŘIHY: Vrána dal za St. Louis další gól, Islanders v play off. Šimek bodoval

Islanders uspěli a zahrají si play off • Reuters

Jakub Vrána neodvrátil v NHL jedenáctou trefou sezony prohru hokejistů St. Louis 2:5 s Dallasem. Radim Šimek přihrál na jediný gól San Jose, které podlehlo v Calgary 1:3. New York Islanders porazili Montreal 4:2 a obsadili poslední volné místo do play off na úkor Sidney Crosbyho a spol. Pittsburgh bude chybět ve vyřazovací části poprvé od roku 2006.