Ovečkinovy hattricky? Pastrňákovi to jede víc. Jak je na tom mezi Evropany

Třicet branek v NHL je velmi pěkná vizitka. Čtyřicet gólů? Známka extra kvality. Padesát tref? Naprosto luxusní počin. A co šedesát přesných ran v jednom ročníku? Ojedinělý, úctyhodný výkon. Všechny klobouky dolů před Davidem Pastrňákem, jenž se stal druhým hráčem sezony po Connoru McDavidovi s dechberoucí bilancí. Co to ovšem znamená při pohledu do historie? Jak je na tom bostonský škrtič mezi Evropany? A věděli jste, že v jedné ze sledovaných statistik na tom Pasta může být jednou lépe než Alexandr Ovečkin? Přinášíme otázky a odpovědi vztahující se k palebné sezoně snů v podání českého křídla.