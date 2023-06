Češi, kteří prošli draftem: z komety Kraken, čaroděj v masce i hromotluk

Vyprodáno, zavíráme! Přijďte zase za rok. Generální manažeři všech klubů NHL ve čtvrtek rozdali nejtalentovanějším mladíkům z celého světa 224 vstupenek do elitní společnosti. Sedm z nich ulovili Češi. Nejvýš ze všech krajanů vystoupal podle očekávání Eduard Šalé. Brněnský vyslanec zakotvil v Seattlu, který projevil svou náklonnost z 20. pozice. Kdo ještě patří mezi české hráče, kteří v Nashvillu slyšeli povolávací rozkaz mezi hokejovou smetánku? Kde budou hledat uplatnění a co mají za sebou? Dozvíte se v článku iSport.cz.

Nejslaběji žhnoucí želízko v ohni. Alespoň prozatím. Z jihlavského zadáka, který postupnými kroky stoupal přes Spartu až do zámořské WHL, se může vyklubat zajímavý přírůstek v systému Anaheimu. Má spoustu prostoru pro rozvoj, se škopkem piva v ruce bude moci úspěšný draft ostatně oficiálně oslavit až na počátku srpna, kdy dovrší plnoletost. Na útočné modré umí trefně naznačit střelbu a pak šokovat rozhozenou obranu. Jen zadní vrátka ještě nezavírá tak, jak by si trenéři představovali. Času dost.

Post: Obránce Věk : 17 let (3. srpna 2005) Draft : 161. místo

Post: Levé křídlo Věk: 19 let (31. října 2003) Draft : 131. místo

Pražská Slavia navzdory dlouhému půstu v rámci extraligové účasti vyslala na draft Jakuba Štancla. A tomu se podařilo uspět! Pravda, celek z hlavního města opustil ještě v útlém věku, aby se vydal do švédského Växjö. Obě sezony na severu Evropy se mu dosud vydařily, naposledy už hrál osmkrát mužskou SHL a dokonce gólově procitnul. Po několika hluchých letech díky Jakubu Vránovi v St. Louis zase vlaje český prapor. Může být Štancl dalším v řadě?

Post: Levé křídlo Věk: 18 let (10. dubna 2005) Draft : 106. místo

Jiří Felcman (Chicago Blackhawks)

Post: Centr

Věk: 18 let (17. dubna 2005)

Draft: 93. místo

Česká pšeňka v posledních letech v Chicagu nekvetla. Z trojice draftovaných mladíků Krutil, Teplý a Galvas se prosadil pouze posledně jmenovaný a to jen v šesti případech. Kromě již zmíněného Marcela se nyní nemilou tradici pokusí škrtnout Jiří Felcman, vytáhlý centr, jehož doma znají spíše zasvěcení. Aby taky ne, když už v pubertě brázdil švýcarská kluziště, kde v kategorii do 15 let za Thurgau sbíral přes dva body na zápas. V zemi Helvétského kříže zůstává, momentálně působí v Langnau.

Ani na něj teď v tradiční organizaci z éry Original Six nečeká nerušený rozlet. Jen letos Blackhawks naverbovali devět útočníků. Přestavba je v plném proudu, což značí nemilosrdné zacházení se slabšími kusy. Když navíc zrovna na vašem postu úřaduje Connor Bedard... Felcmanovi se však ve Windy City zjevně věří. Když už se v nějaké predikci před draftem objevil, většinou až na hraně druhé stovky. Vyšplhal nečekaně vysoko.